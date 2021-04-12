منظمة الصيادين: منع صيد اللوكوس "قرار سياسيّ" وندرس التوجّه للمحكمة العليا

اعتبرت منظمة الصيد البحريّ القطريّة، أن إدراج نوعين من أسماك اللوكوس (السكندروني والصخور) في قائمة الأسماك المحمية؛ "قرار سياسيّ بحت"، مؤكّدة أنها تدرس خيار التوجّه للمحكمة العليا.

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته المنظمة، اليوم الإثنين، تعقيبا على قرار وزارة حماية البيئة، بضمّ أسماك اللوكوس للأسماك المحميّة، والذي قالت المنظّمة فيه، إنه قرار "لا يستند على أي أساس علميّ وبحثيّ محتلَن".

وذكرت أن "توقيت إصدار القرار يثير تساؤلات كثيرة، لاسيما وأنه صادر عن وزيرة في حكومة انتقالية مؤقتة، فضلا عن أن عملية شمل لوكس السكندروني ولوكس الصخور ضمن قائمة الأسماك المحمية، يشوبها خروق كثيرة، تستوجب فحصًا معمقًا"، وفق البيان.

وأضافت المنظّمة: "مؤسف جدًا أن الوزيرة تبنت رواية وأكاذيب شركة حماية الطبيعة، وتفرض عقوبات خطيرة إضافية، على مجموعة مستضعفة"، مُشيرة إلى أن "صيادين فقراء يحاولون العيش بكرامة".

وأوضحت المنظمة أنها "تدرس بعد استشارة المحامين والمختصين في مجال الصيد والبيئة البحرية؛ التوجه للمحكمة العليا".