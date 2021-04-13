دير الأسد: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

نظمت عضوات نادي "العمر الذهبي" في دير الأسد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد أعمال العنف والجريمة التي تعصف في المجتمع العربي عموما، وجريمة قتل الشابين حافظ وأحمد صنع الله، مساء يوم الجمعة الماضي.

وأعربت المسنات عن سخطهن ورفضهن للعنف والجريمة في المجتمع العربي وخصوصا جريمة القتل المزدوجة التي شهدتها القرية.

ورفعت المشاركات لافتات كتبت عليها شعارات تدعو لنبذ العنف ونشر التسامح والمحبة، "انطلاقا من غيرتهن على اولادنا وشبابنا ومجتمعنا"، ولاقت هذه الخطوة صدى وتأييدا من أهالي القرية الذين توقفوا وألقوا التحية على النساء المحتجات.

وصرحت مركزة نادي العمر الذهبي في دير الأسد، أسماء صنع الله، أنه "نتمنى أن تلقى هذه الصرخة آذانا مصغية من أجل مجتمعنا وسلامة أجيالنا الصاعدة".