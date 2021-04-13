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دير الأسد: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 13:55

دير الأسد: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة
من الوقفة الاحتجاجية بدير الأسد، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نظمت عضوات نادي "العمر الذهبي" في دير الأسد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية ضد أعمال العنف والجريمة التي تعصف في المجتمع العربي عموما، وجريمة قتل الشابين حافظ وأحمد صنع الله، مساء يوم الجمعة الماضي.

وأعربت المسنات عن سخطهن ورفضهن للعنف والجريمة في المجتمع العربي وخصوصا جريمة القتل المزدوجة التي شهدتها القرية.

ورفعت المشاركات لافتات كتبت عليها شعارات تدعو لنبذ العنف ونشر التسامح والمحبة، "انطلاقا من غيرتهن على اولادنا وشبابنا ومجتمعنا"، ولاقت هذه الخطوة صدى وتأييدا من أهالي القرية الذين توقفوا وألقوا التحية على النساء المحتجات.

وصرحت مركزة نادي العمر الذهبي في دير الأسد، أسماء صنع الله، أنه "نتمنى أن تلقى هذه الصرخة آذانا مصغية من أجل مجتمعنا وسلامة أجيالنا الصاعدة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#دير الأسد
#العنف والجريمة
#وقفات احتجاجية
#جرائم القتل

دير الأسد: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

دير الأسد: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

دير الأسد: وقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

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