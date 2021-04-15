"يوم استقلالهم يوم نكبتنا": مسيرة العودة إلى الدامون

انطلقت المسيرة السنوية في قرية الدامون المهجرة، صباح اليوم الخميس، تلبية لدعوة لجنة الدامون وبمشاركة العشرات من أهالي الدامون وعدد من العرب الفلسطينيين في البلاد.

وتجمع المشاركون جانب عين الماء في الدامون ثم ساروا باتجاه الحي الشرقي للقرية.

وجاء هذا النشاط الذي أطلقه المهجرون، منذ عدة سنوات، ضمن مشروع تحقيق العودة الذي يسعى إليه المهجرون من قراهم، لتجديد العهد والأمل بالعودة إلى بلداتهم.

زيارات للقرى المهجرة

وكانت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين قد دعت إلى مسيرة العودة 24 الرقمية الثانية إلى 531 قرية ومدينة مهجرة

وقالت الجمعية إنه "في ظل الظروف القاسية التي يمر به العالم بجائحة كورونا والتي يمر بها أيضا أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات والداخل الفلسطيني وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين، وبدعم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وهيئات شعبية وجمعيات أهلية بمركباتها والقاعدة الشعبة حيث باركوا هذه الخطوة وهم لها داعمون، تقرر أن تقام مسيرة العودة الـ24 هذا العام لكافة المدن والقرى المهجرة الفلسطينية التي هُجّر أهلها قسرا عام 1948، وذلك عبر صفحات التواصل وعبر صفحة جمعية المهجرين داخل الخط الأخضر".

وتوجهت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل إلى "أبناء شعبنا الفلسطيني والعربي في كل أماكن تواجدهم أن يشاركوا عبر صفحة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين والصفحات الخاصة بهم ورفع أسماء قراكم ومدنكم التي هجرتم منها قسرا، والعلم الفلسطيني والنشيد الوطني".

كما طلب الجمعية أيضا "رفع اسم القرية والعلم على أسطح المنازل والشرفات، وذلك لناكد للقاصي والداني ألا بديل عن حق العودة الشرعي والإنساني والقانوني غير القابل للتصرف، الذي ضمنته الهيئات الشرعية عالميا خاصة قرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة، ولنثبت للعالم أجمع بأن شعب الجبارين يأبى النسيان ويأبى التنازل عن حق العودة" .

تفاصيل أوفى بعد قليل...