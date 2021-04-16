إحراق سيارة جمع النفايات في بسمة طبعون

أحرق جناة مجهولون سيارة جمع النفايات في قرية بسمة طبعون، فجر اليوم الجمعة.

وذكر شهود عيان أن سكان بسمة طبعون استفاقوا، صباح اليوم، على منظر احتراق سيارة جمع النفايات التابعة للمجلس المحلي والتي كانت مركونة في حي الخطاف بعد إنهاء وردية العمل، وتقوم هذه السيارة منذ سنوات بجمع النفايات في القرية ويعمل عليها عدد من أبناء القرية وخارجها.

وقال رئيس مجلس بسمة طبعون المحلي، رائد زبيدات، إن "هذه السيارة وقف لكل أهالي القرية وتخدم جميع السكان بلا استثناء، كما أنها مورد ومصدر دخل لبعض العائلات من أبناء القرية وخارجها. نحن في المجلس المحلي نعمل على تقديم أفضل الخدمات لكل مواطني القرية الأعزاء، ونتوجه إلى كل مواطن لديه إشكالية مع المجلس المحلي أو أي موظف في المجلس أن يطرق باب الرئيس في مكتبه أو في بيته في أي ساعة شاء لحل كل إشكال أو خلاف بالتفاهم والحوار بعيدا عن العنف والحرق وتدمير الممتلكات العامة، ونحن في المجلس المحلي وكل سكان القرية يستنكرون هذا العمل".

يذكر أن الشرطة فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات إحراق السيارة، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين.