  2. محليات
  3. أخبار محلية

كفر مندا: تظاهرة احتجاجيّة على العنف

تاريخ النشر: 20/04/2021 - 23:28

كفر مندا: تظاهرة احتجاجيّة على العنف
مشاركون في الوقفة (صفحة الحراك المنداوي بـ"فيسبوك")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شارك أهالٍ من كفر مندا، في وقفة احتجاجيّة نُظِّمت مساء الثلاثاء في البلدة، "ضدّ العنف بأشكاله".

وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بالعنف والجريمة، ولا سيّما أن بلدتهم تشهد أحداث عنف متكرّرة خلال الآونة الأخيرة.

مشاركون في الوقفة (صفحة الحراك المنداوي بـ"فيسبوك")

كما رفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتِبت عليها شعارات من قبيل؛ "لا للعنف، نعم للتعقُّل"، و"بدنا نعيش بأمان"، و"نرفض أن تكون رهينة لقلّة غير مسؤولة"، و"انتهى عهد التذمّر والتباكي".

وقال الحراك المنداويّ عبر "فيسبوك": "الحراك الشبابي يثبت ويقدّمُ الوجه الحسن والنيّر لقريتنا".

(صفحة الحراك المنداوي بـ"فيسبوك")

والثلاثاء الماضي كذلك، شارك العشرات من أهالي كفر مندا في تظاهرة احتجاجيّة على أحداث العنف التي شهدتها البلدة، وطالب مشاركون في التظاهرة، حينها، الشرطة، بالتحرّك الفوريّ لوضع حدٍّ للجريمة والعنف في المجتمع العربي بعامة، وفي البلدة بخاصّة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كفر مندا
#وقفة احتجاجية
#العنف
#الجريمة
#العنف بأشكاله

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العليا الإسرائيلية ترفض إقامة مدرسة عربية في "نوف هجليل"
العليا الإسرائيلية ترفض إقامة مدرسة عربية في "نوف هجليل"

2021-04-20

التماس مشتَرك للعُليا لتوفير ميزانيات للحفاظ على مواقع تراث عربية 
التماس مشتَرك للعُليا لتوفير ميزانيات للحفاظ على مواقع تراث عربية 

2021-04-20

عام كورونا في النقب: هدم وتشريد وتدمير للمحاصيل الزراعيّة
عام كورونا في النقب: هدم وتشريد وتدمير للمحاصيل الزراعيّة

2021-04-20

الأكثر قراءة

يافا: الشرطة الإسرائيلية ومتطرفون يعتدون على الأهالي

يافا: الشرطة الإسرائيلية ومتطرفون يعتدون على الأهالي

2021-04-19
شقيق ضحيتي القتل من باقة:

شقيق ضحيتي القتل من باقة: "لا زلنا مهددين؛ وحياتنا في خطر"

2021-04-19
خيبة عبّاس من نتنياهو دفعته للبيد

خيبة عبّاس من نتنياهو دفعته للبيد

2021-04-19
وفاة ميشيل كيلو.. كرّس حياته لأجل الحرية وترك رسالة للسوريين

وفاة ميشيل كيلو.. كرّس حياته لأجل الحرية وترك رسالة للسوريين

2021-04-19
مشروع قانون لانتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة بالكنيست الحالية

مشروع قانون لانتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة بالكنيست الحالية

2021-04-19