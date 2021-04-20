كفر مندا: تظاهرة احتجاجيّة على العنف

شارك أهالٍ من كفر مندا، في وقفة احتجاجيّة نُظِّمت مساء الثلاثاء في البلدة، "ضدّ العنف بأشكاله".

وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بالعنف والجريمة، ولا سيّما أن بلدتهم تشهد أحداث عنف متكرّرة خلال الآونة الأخيرة.

مشاركون في الوقفة (صفحة الحراك المنداوي بـ"فيسبوك")

كما رفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتِبت عليها شعارات من قبيل؛ "لا للعنف، نعم للتعقُّل"، و"بدنا نعيش بأمان"، و"نرفض أن تكون رهينة لقلّة غير مسؤولة"، و"انتهى عهد التذمّر والتباكي".

وقال الحراك المنداويّ عبر "فيسبوك": "الحراك الشبابي يثبت ويقدّمُ الوجه الحسن والنيّر لقريتنا".

(صفحة الحراك المنداوي بـ"فيسبوك")

والثلاثاء الماضي كذلك، شارك العشرات من أهالي كفر مندا في تظاهرة احتجاجيّة على أحداث العنف التي شهدتها البلدة، وطالب مشاركون في التظاهرة، حينها، الشرطة، بالتحرّك الفوريّ لوضع حدٍّ للجريمة والعنف في المجتمع العربي بعامة، وفي البلدة بخاصّة.