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الناصرة: الكنائس الشرقية تحتفل بأحد الشعانين

تاريخ النشر: 25/04/2021 - 11:31

الناصرة: الكنائس الشرقية تحتفل بأحد الشعانين
الناصرة، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

تحتفل الطوائف المسيحية التي تسير بموجب التقويم الشرقي، اليوم، بأحد الشعانين.

وفي مدينة الناصرة، توافدت جموع غفيرة من أبناء الطائفة الأرثوذكسية إلى باحة وكنيسة البشارة للروم الأرثوذكس للاحتفال بالعيد، وأقيم قداس احتفالي خاص بهذه المناسبة.

وحمل المحتفلون باقات الزهور والشموع، وازدانت ساحة الكنيسة بسعف النخيل التي ترمز للعيد، وسادت أجواء احتفالية، وتبادل المحتفلون التهاني التي حرموا منها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

هذا، وتحتفل الطوائف الشرقية، يوم الأحد المقبل، بعيد الفصح المجيد الذي احتفلت به الطوائف الغربية قبل نحو شهر.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الناصرة
#أحد الشعانين
#الكنائس الشرقية

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