تسهيلات كورونا: المعارف تجيز حفلات التخرج والرحلات المدرسية

صادق وزير التربية، يوآب غالانت، اليوم الإثنين، على سلسلة تسهيلات إضافية في جهاز التعليم، تشمل السماح لدخول أولياء الأمور للمدارس والروضات، وكذلك إجراء حفلات إنهاء مع فرض تقييدات.

وبحسب الوازرة، سيتم السماح لأولياء الأمور الدخول إلى المؤسسات التعليمية، حيث يسمح للأهل الدخول إلى المؤسسات التعليمية والذين بحوزتهم بطاقات خضراء، (حصلوا على تطعيم، أو تعافوا من المرض) أو قاموا بإجراء فحص خلال الـ48 ساعة الماضية والنتائج سلبيّة.

وفي الروضات يستطيع الأهل الدخول لغاية مدخل المبنى، حتى لو كانوا لا يحملون البطاقات الخضراء، يستطيعون البقاء لغاية 15 دقيقة، وذلك من أجل احضار أو أخذ الأولاد.

بينما الأهل الذين لا يحملون بطاقات خضراء يستطيعون الدخول إلى المدرسة في حالات استثنائية فقط، في حال مرافقة أو أخذ طالب يعاني من صعوبات نفسية أو من أي عائق صحي.

أما بشأن التسهيلات لحفلات التخرج والإنهاء، يمكن إقامة حفلات إنهاء في مكان مفتوح لغاية 100 مشترك، وفي مكان مغلق لغاية 20 مشترك.

ويمكن المبادرة لإقامة برامج باشتراك عدد أكبر من المشتركين، وفقا لتعليمات وزارة الصّحّة.

كما أن الأهل يستطيعون أن يشتركوا في حفلات الإنهاء شرط أن يكونوا مزودين ببطاقات خضراء أو بنتيجة فحص سلبية قاموا بها خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبخصوص رحلات مع المبيت، بكل طبقات الجيل يمكن الخروج لرحلات تشمل المبيت في مكان مفتوح، المبيت في نزل شبيبة، وفي مراكز ضيافة أو فنادق بشرط أن يكون ذلك وفق تعليمات وزارة الصحة.