سائقو سيارات من الطيبة وقلنسوة: الشرطة تحرر مخالفات للعرب فقط

أعرب عدد من سائقي سيارات الأجرة وسكان من الطيبة وقلنسوة عن تذمرهم من تحرير مخالفات مرورية لهم من قبل الشرطة، في البلدة الاستيطانية "شاعر أفراييم" بالقرب من الطيبة، دون مبرر وبصورة غير قانونية- على حد قولهم.

وقال عدد من سائقي المركبات وسيارات الأجرة لـ"عرب 48" إن الشرطة تتعامل معهم بشكل عنصري وتُحرر المخالفات لهم فيما تتغاضى عن السكان اليهود.

ومنعت الشرطة دخول المركبات في ساعات النهار إلى "شاعر أفراييم" التي أقيمت في المنطقة الواقعة بين مدينتي الطيبة وقلنسوة، فيما فرضت غرامة مالية على كل من تواجد داخل البلدة الاستيطانية في الساعات المذكورة.

وادعت الشرطة أن شارة مرورية نصبت على الشارع تبين قانونية عدم دخول البلدة الاستيطانية للسائقين في هذه الساعات، وأنها (الشرطة) تطبق القانون دون تمييز!

وقال سائق سيارة أجرة، سائد مصاروة، لـ"عرب 48" إن "القضية أساسها عنصرية من قبل الشرطة وسكان المستوطنة، إذ أن الشرطة تطبق القانون وتحرر المخالفات ضد السائقين العرب فقط، بينما تترك اليهود وتعيدهم دون أن تحرر لهم الغرامات المالية".

وأوضح أنه "فحصنا الجانب القانوني مع جهات مختصة للشارة المرورية التي وضعتها الشرطة بالتعاون مع مجلس ‘شاعر أفراييم’ وتبين أنها غير قانونية، وكل هذا فقط من أجل منع سكان المنطقة العرب من المرور من هذا الشارع الذي يسهّل علينا كثيرا".

وأشار مصاروة إلى أن "المؤسف أيضا أن تعامل الشرطة العنصري مع سائقي السيارات ومركبات الأجرة العرب، إذ أن أفرادها لا يخفون عنصريتهم، فالتمييز في التعامل أمام الجميع دون خجل. إذا كنت عربيا وضبطتك الشرطة في شارع المستوطنة، فستخالف بغرامة مالية، أما إذا كنت يهوديا فسيتيحوا لك المرور أو يعيدوك دون تحرير مخالفة".

وأضاف أن "هذا التعامل منعنا من المرور وشكل أمامنا عائقا كبيرا في العمل. لنا الحق أن نمر من الشوارع الرئيسة في البلاد".

وختم مصاروة بالقول إنه "على جميع الجهات المختصة أن تقف معنا. لن نسكت نحن سائقي سيارات الأجرة على هذا الظلم الواقع علينا، وسنتخذ خطوات بعد الاستشارة مع محامين، في الفترة المقبلة".

وادعت الشرطة أنه "في المكان المذكور توجد شارة مرورية واضحة حددت الساعات الممنوع التنقل بها في البلدة. الشرطة تطبق القانون في المكان بحسب قوانين السير بشكل مهني ودون تمييز بين المواطنين. من يعتقد أن الغرامة المالية التي تلقاها من قبل الشرطة هي ظلم واقع عليه وغير قانونية، يمكنه تقديم اعتراض. نناشد السكان، عربا ويهودا، أن يتقيدوا بأنظمة السير".