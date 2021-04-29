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بدءا من الأول من أيار: ارتفاع في أسعار الوقود

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 13:03

بدءا من الأول من أيار: ارتفاع في أسعار الوقود
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ترتفع أسعار الوقود في البلاد، فجر الأول من شهر أيار/ مايو 2021، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية. ويرتفع سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية إلى 6 شواقل و6 أغورات (ارتفاع 0.33%).

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد أحد العاملين في محطات الوقود، ويصبح سعر ليتر البنزين الواحد 6 شواقل و27 أغورة (ارتفاع 0.32%).

وأشارت مصادر مطلعة على أسعار المحروقات أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود هو للمرة الخامسة على التوالي، نتج عن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية.

هذا، وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أسعار الوقود
#محروقات
#نفط

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من عرب 48

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