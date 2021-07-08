اتهام: جمعوا 11 مليون شيكل من الإتاوة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام ضد اثنين من سكان قرية طوبا- الزنغرية وآخر من قرية الزرازير، اليوم الخميس، نسبت إليهم تشغيل شركة حراسة وهمية جمعت الإتاوة (الخاوة) ومبالغ مالية بواسطة الابتزاز والتهديد، بمجموع بلغ أكثر من 11 مليون شيكل، من عشرات المحال التجارية في منطقة الجليل، شمال البلاد.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين حصلوا على موافقة على تشغيل شركة الحراسة من وزارتي القضاء والعمل، بعد أن استعانوا بشركة قائمة أسسها أحدهم، وهو شخص ليس له سجل جنائي.

ومما يذكر أنه تم استدعاء المتهمين لجلسة استماع، في الأيام الأخيرة، قبل تقديم لائحة الاتهام ضدهم.