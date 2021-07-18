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عائلة شاب من النقب ترفض تسلم جثمانه وتتهم الشرطة بالتسبب بوفاته

تاريخ النشر: 18/07/2021 - 14:57

عائلة شاب من النقب ترفض تسلم جثمانه وتتهم الشرطة بالتسبب بوفاته
من مكان الحادث بالنقب (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

رفضت عائلة المرحوم الشاب أمير محمد أبو كف (19 عاما) من سكان قرية أم بطين في النقب، جنوبي البلاد، تسلم جثمانه من مستشفى "سوروكا"، وطالبت بإحالته إلى التشريح في معهد الطب العدلي في أبو كبير، للتأكد من سبب وفاته، اليوم الأحد.

وكانت الشرطة قد اعترضت الشاب حين كان يقود دراجته النارية على مفرق السقاطي، مساء يوم الجمعة الماضي.

وقالت عائلة أبو كف إنّ الشرطة دهست ابنها ما أسفر عن وفاته. وأكدت أنها ستقدم شكوى إلى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (ماحاش).

وكان الشاب قد رقد في قسم العلاج المكثف بالمستشفى، بحالة حرجة للغاية، إلى أن أقر الطاقم الطبي عن وفاته إثر فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته، إذ كانت إصابته في منطقة الرأس بالغة الخطورة.

وادعت الشرطة أن "سائق دراجة نارية غادر بلدة أم بطين في النقب، وهو يقود دراجته على عجلة واحدة وبصورة جنونية، وتمت مطاردته من قبل شرطي على دراجة نارية الذي استدعى قوات إضافية لإغلاق الشارع أمامه، ما أدى إلى التصادم بين سائق الدراجة النارية ودورية الشرطة".

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قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#أم بطين
#وفيات
#عنف الشرطة
#أمير أبو كف
#مطاردة بوليسية

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