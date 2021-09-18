تظاهرتان دعما للأسرى أمام سجن "الجلبوع" وفي كفر كنا

تظاهر المئات مساء اليوم، السبت، أمام سجن "الجلبوع" وفي قرية كفر كنا دعما للأسرى في السجون الإسرائيلية في ظل ما يتعرضون له من قمع وتنكيل واعتداء متواصل.

وتظاهر العشرات أمام سجن "الجلبوع" بدعوة من القوى الوطنية ونادي الأسير، إذ رفعوا لافتات منددة بسياسة القمع والتنكيل ضد الأسرى، كتب على بعض منها "لا لسياسة العزل"، "لا لقمع الأسرى"، "لا للعقوبات الجماعية"، "لا لسياسة الانتقام".

كما ردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالحرية للأسرى في السجون الإسرائيلية.

وفي قرية كفر كنا، تظاهر العشرات من الأهالي إسنادا للأسرى في السجون وضد العنف والجريمة، بمشاركة رئيس المجلس المحلي، عز الدين امارة، وعدد من النشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي وأخرى ضد سياسة التنكيل والقمع بحق الأسرى في أعقاب عملية "الجلبوع" التي نفذها 6 أسرى قبل أسبوعين.

من الوقفة الاحتجاجية في كفر كنا (عرب 48)

وفي سياق متصل، دعت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 48 إلى المشاركة الفاعلة في مظاهرة تحت عنوان "الحرية لأسرى الحرية" أمام سجن الجلمة، غدا الأحد.

وشددت اللجنة على أنه "بعد نجاح 6 أسرى من أبناء شعبنا بتحرير أنفسهم من سجن شطة وإعادة اعتقال أربعة منهم واحتجازهم في أقبية المخابرات في سجن الجلمة، يعيش أسرى شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية حالة من التضييق والتنكيل والانتقام وصلت حد منعهم من حقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية في حالة انتقامية من قبل السجانين والمؤسسة الإسرائيلية، وقد أعلنت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية عن خطوات احتجاجية تصعيدية ضد التنكيل الذي يتعرضون له منها البدء بإضراب تصعيدي عن الطعام يبدأ في عدد من السجون يوم الجمعة القادم".

وقالت إن "التنكيل والتعذيب والانتقام الذي يتعرض له سجناء الحرية من أبناء شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية هو خارج القانون والقيم الإنسانية والقانونية، وهو يستدعي من أبناء شعبنا خطوات إسنادية داعمة لمطالبهم الإنسانية العادلة ولحقوقهم الشرعية التي كفلتها لهم كل المواثيق والمعاهدات الدولية".

وختمت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة ولجنة المتابعة العليا بالإعلان عن "المظاهرة القُطرية الداعمة للأسرى ولمطالبهم وحقوقهم الشرعية، يوم غد الأحد - الساعة السادسة مساء، أمام سجن الجلمة، حيث يعتقل الأسرى المحررون المُعاد اعتقالهم في أقبية المخابرات"، مهيبة "بجماهير شعبنا البطل إلى المشاركة الفاعلة في هذه المظاهرة لإسناد أسرى شعبنا الأبطال في معركتهم الشرعية لنيل حقوقهم، وفي معركتهم الطويلة لنيل الحرية".