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رهط: أولياء أمور طلاب مدرسة النجاح يعلنون الإضراب المفتوح

تاريخ النشر: 18/09/2021 - 13:06

رهط: أولياء أمور طلاب مدرسة النجاح يعلنون الإضراب المفتوح
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت لجنة أولياء الأمور في مدرسة "النجاح الشّاملة" في مدينة رهط، عن إضراب مفتوح، بدء من يوم غد، الأحد، بحسب ما جاء في بيان.

وأوضحت اللجنة أنها قررت الشروع بالإضراب في ظل "عدم موافقة البلديّة على تحويل الميزانيّة المستحقّة للمدرسة عن شهريّ أيّار/ مايو وحزيران/ يونيو من هذا العام".

وذكرت البيان أنها بعثت برسالة إلى نائب رئيس البلدية ومسؤول ملفّ التّربية والتّعليم في رهط، فيصل الهزيّل، "حول عدم تحويل مبلغ 58 ألف شيقل إلى المدرسة".

وجاء الرد من الهزيّل أنّ "على المدرسة تحمّل مسؤوليّة تسديد نصف الملبغ، والبلديّة النّصف الآخر"، بحسب ما جاء في بيان اللجنة.

وشددت اللجنة على رفضها تقاسم تحمل مسؤولية تسديد دفعات الميزانية المستحقة "لا سيّما أنّ الحديث يدور عن عامٍ دراسيّ، لم تنتظم فيه الدراسة حتى شهر آذار/ مارس، بسبب جائحة كورونا، كما أنّ المدرسة تتحمّل تكاليف قاعة النّجاح، منذ أكثر من عشرة أعوام".

وأوضحت اللجنة أنه "اترأت الإعلان عن إضراب مفتوح، يوم غد، الأحد، رغم الاعتراف بإمكانيّة خسارة الطّلّاب لأيّام دراسيّة، والكثير من الموادّ، وذلك حتّى يتمّ تحويل المبلغ؛ ليتسنّى لأبنائنا الدّراسة بأمان واطمئنان".

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#رهط
#مدرسة النجاح
#رهط

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