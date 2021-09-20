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حيفا: اعتقال ثلاثة مشتبهين بالسطو على مسنة

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 12:27

حيفا: اعتقال ثلاثة مشتبهين بالسطو على مسنة
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين بالسطو على مسنة وسرقة سلسلة ذهبية خاصتها، وفقا لإعلان الشرطة اليوم الإثنين.

وبحسب ادعاء الشرطة فإنها "شرعت بالتحقيق خلال نهاية الأسبوع الماضي مع تلقي بلاغ حول الاعتداء على مسنة (89 عاما) وسرقة سلسلة ذهبية التي حملتها على رقبتها".

وأضافت أن "قوات الشرطة سارعت إلى المكان وباشرت بجمع الأدلة والبينات من موقع الجريمة. وفي إطار تحقيق آخر الذي أدير في مركز شرطة حيفا ألقي القبض، يوم 17 أيلول/ سبتمبر 2021، على ثلاثة مشتبهين باقتحام سيارة أجرة. ومع تقدم التحقيق في قضية اقتحام سيارة الأجرة تم جمع أدلة تشير إلى ضلوع المشتبهين أيضا في حادثة السطو على المسنة".

هذا، ومددت محكمة الصلح في حيفا، صباح اليوم، توقيف المشتبهين الثلاثة على ذمة التحقيق لغاية يوم الخميس المقبل.

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#حيفا
#جنائيات
#سرقات
#سطو

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