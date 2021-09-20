لجنة المتابعة تستقبل وفدا مقدسيا في الناصرة

استضافت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مساء اليوم، الإثنين، وفدا مقدسيا كبيرا ضم رجال دين وشخصيات وطنية في فندق "رمادا" بالناصرة، وذلك للتأكيد على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد بعد اللغط والتلاسن الذي حدث في أعقاب إعادة اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة في المدينة قبل نحو أسبوع.

وقال المسؤول عن ملف القدس في السلطة الفلسطينية، حاتم عبد القادر، لـ"عرب 48"، إن "هدف الزيارة هو التضامن والتأكيد على الوحدة الوطنية بعد التلاسن الذي صدر عن فئة سفيهة لا تحترم نفسها ولا تحترم تاريخ الناصرة العريق في كافة المراحل التاريخية".



وأضاف "الناصرة هي عاصمة الجماهير العربية، جئنا لنستلهم منها ومن قادتها حب الوطن والتمسك بالأرض والعروبة، جئنا نقول إن العهد هو العهد والقسم هو القسم أن نبقى مقاومين كتفا إلى كتف".

وذكر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، لـ"عرب 48"، أن "الوفد جاء للتأكيد على أننا أبناء نفس الشعب في القدس والضفة وقطاع غزة والشتات".

وأكد أن "أهمية اللقاء نبعت من الهجمة الإسرائيلية الشرسة ومحاولة دق الأسافين بين أبناء الشعب الواحد، في أعقاب الهبة الشعبية في أيار/ مايو التي أقضت مضاجع أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تسعى بشكل مكثف لدق الأسافين بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، وهو ما أكد عليه رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، في كلمته".

وذكر رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أننا "مكلفين بحماية الأرض والحجر والبشر في القدس".

وقال الشيخ عكرمة صبري إن "اعتقال الأسرى كان متوقعا نظرًا لصغر حجم بلاد فلسطين وتسخير أجهزة الأمن الإسرائيلية كل إمكاناتها وطاقاتها الاستخباراتية والتكنولوجية وقصاصي الأثر في البحث عنهم، وهذا لا ينتقص من العملية البطولية التي نفذها الأسرى الستة، وهو لا ينهي قضية الأسرى وفي المقابل ليس إنجازا لأجهزة الأمن الإسرائيلية".

وأعرب صبري عن أمله في أن "تنجح حركة حماس بإطلاق سراح الأسرى الستة ضمن عملية تبادل أسرى كما وعدت".

ودعا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة والتأكد من صحة الأخبار قبل تناقلها والترويج لها؛ مثنيا على المواقف المشرفة للناصرة وأهلها وأهل فلسطين في كل مكان حين تقتضي الحاجة".