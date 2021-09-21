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الطيبة: اعتقال شاب يُشتبه بتورّطه بجريمة حفل الزفاف

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 18:11

الطيبة: اعتقال شاب يُشتبه بتورّطه بجريمة حفل الزفاف
عناصر الشرطة في الطيبة أمس ("عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت الشرطة، اليوم الثلاثاء، شابا يُشتبه بتورّطه في جريمة قتل الشاب علاء صرصور (26 عاما)، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين.

وذكرت الشرطة في بيان أصدرته مساء اليوم، إنه تمّ إلقاء القبض على المشتبه "بعد جهود استخباراتية (بين) شرطة الطيبة ووحدة الجريمة".

وأوضح البيان أنّ المشتبه به "من سكان الطيبة، ويبلغ من العمر 22 عامًا".

وزعم البيان أن المشتبه به كان "مختبئًا في مبنى مهجور في المدينة"، حين أُلقي القبض عليه.

واشار إلى أنه "تمّ نقل المشتبه به للاستجواب في مركز الشرطة، وسيُعرض على محكمة الصلح في بيتاح تيكفا، غدا لتمديد اعتقاله".

وقُتل الشاب صرصور، وأصيب 6 أشخاص بجروح، بعد تعرضهم لإطلاق نار خلال تواجدهم في حفل زفاف في الطيبة.

وفي وقت سابق اليوم، أوضح والد العريس ناصر برابرة، لـ"عرب 48"، أن القاتل والقتيل شاركا في حفل الزفاف، إذ قال: "كنا نتواجد في البيت، وعلى مرأى من الجميع شهدنا كيف تحول الفرح إلى عزاء. الحزن سيد المكان، نحن أصحاب الضحية فهو كان ابننا. لم نذق طعم النوم منذ اقتراف الجريمة والكل في حالة مأساوية. المشتبه بالقتل كان معزوما لحفل الزفاف أيضا، وهو صديق للعائلة، وتناول الطعام وجلس، ولكن لا ندري ماذا حصل ليؤدي إلى هذا الإجرام".

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#الطيبة
#اعتقال مشتبه في جريمة قتل
#جريمى قتل علاء صرصور

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