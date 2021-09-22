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محامي المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا: موكلي أكثر المعنيين بكشف الحقيقة

تاريخ النشر: 22/09/2021 - 11:27

محامي المشتبه بدهس الشرطيين في نهريا: موكلي أكثر المعنيين بكشف الحقيقة
(تصوير الشرطة)
تحرير: قاسم بكري
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قال المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به في حادثة الدهس بنهريا، طارق نعامنة، لـ"عرب 48" إنه "في المرحلة الحالية نحن نتحدث عن شبهات لا يمكن الخوض بها تفاديا لتشويش مجرى التحقيق، ونحن بانتظار الاطلاع على ملف التحقيق، ولن نقوم باستباق الأحداث".

وأضاف أن "موكلي لديه ما يقال حول ما حدث، وهناك أمور ستنكشف، لكن في الوقت المناسب وبعد الانتهاء من التحقيقات، سيما وأن ادعاءات كثيرة قد تلفيقها لموكلي مثل الخلفية القومية وحيازة مخدرات ونقل عمال دون تصاريح، والتي سرعان ما جرى إسقاطها لاحقا".

وختم نعامنة بالقول إنه "أنا وموكلي من أكثر المعنيين بكشف حقيقة ما حدث، وبدورنا سنمهل الشرطة الوقت الكافي حتى تنهي تحقيقاتها، إذ ستكون هناك مفاجآت سنقوم بالكشف عنها بعد ذلك".

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، في طلب الشرطة تمديد اعتقال نسيم الصح (44 عاما) من مدينة عرابة البطوف، وذلك للاشتباه بأنه دهس عمدا شرطيا ومتطوعا في جهاز الشرطة خلال تواجدهما على حاجز جرى نصبه قرب أحد الشواطئ في مدينة نهريا، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع الشرطي حسام زغير (32 عاما) إصابة الشرطي أمير أبو ريش (41 عاما) من قرية يركا، بجروح وصفت بأنها متوسطة.

ونسبت الشرطة للمشتبه به القتل العَمْد، وتشويش سير التحقيق، والفرار من دورية الشرطة ومغادرة المكان بعد الدهس.

ووفقا للاشتباه، فإن الشرطيين وصلا إلى ورشة بناء بحثا عن عمال يمكثون "دون تصاريح إقامة في البلاد"، وفي أعقاب ذلك تعرضا للدهس من قبل مركبة لاذت بالفرار من المكان؛ حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء في التفاصيل، أن الشرطيين وصلا إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول انزعاج المواطنين من أعمال في البنية التحتية، على إثره نشب جدال بينهما ومدير العمل أعقبه قيام الأخير بدهسهما.

وبحسب الشرطة فإنه وفقا للتحقيقات الأولية يبدو أن الدهس كان متعمدا بعد أن عاد السائق ودهسهما مرة أخرى، كما أنها استبعدت أن يكون الحادث على خلفية قومية.

بودكاست عرب 48

#حوادث الدهس
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