ذكرى هبة القدس والأقصى: برنامج زيارة الأضرحة والمسيرة في سخنين

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد إلى أوسع مشاركة في مظاهرة الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى المقرر لها يوم السبت القادم عند الساعة الرابعة عصرا في مدينة سخنين.

ومن المزمع أن تسبق المظاهرة زيارة أضرحة الشهداء الـ13 والنصب التذكارية؛ وسيكون محور إحياء الذكرى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي والتأكيد على وقوفنا إلى جانب القدس وأهلها والمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض في هذه الأيام لسلسلة اقتحامات كبيرة ويومية من قبل عصابات المستوطنين.

وقالت المتابعة في بيان سابق إن "عنوان إحياء الذكرى هذا العام، هو التصدي لاستفحال الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب العناوين المركزية لهبة القدس والأقصى، والأسباب قادت لاندلاعها، اعتداءات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعلى شعبنا عامة، وهي اعتداءات لم تتوقف في أي يوم بل تتواصل وتستفحل".

وأضافت أن "الجريمة في المجتمع العربي بدأت تستفحل بشكل متصاعد بالذات بعد هبّة القدس والأقصى، حينما رأت المؤسسة الحاكمة، أن الجريمة واستفحالها وسيلة لضرب مجتمعنا العربي، بعدما أظهر مجددا وقفته البطولية مع شعبه، في أيام الهبة تلك. ومنذ ذلك الحين الجريمة تسجل ذروة بعد ذروة، دون أي فعل حقيقي على الأرض من جانب المؤسسة الحاكمة، التي تنثر الكلام، والخطط الخاوية، مع غياب نيّة حقيقية لوقف شلال الدم الذي لا يتوقف".

كما قررت المتابعة، أن تكون مسيرة السيارات المناهضة لاستفحال الجريمة، ستنطلق في موعد قريب، بعد إحياء ذكرى شهداء هبة القدس والاقصى. بعد أن جرى تأجيلها بسبب الظروف السياسية التي كانت قائمة في موعدها السابق.

زيارة أضرحة الشهداء

وأعلنت لجنة المتابعة عن برنامج مسيرة زيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى والنصب التذكارية للشهداء في الذكرى الـ21 يوم السبت القادم.

وستكون بداية فعاليات هبة القدس والأقصى في جت المثلث بزيارة ضريح الشهيد قرب مدخل القرية عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، ثم أم الفحم عند مدخل شارع الأقواس حي عين النبي عند الساعة التاسعة والنصف، معاوية عند ضريح الشهيد عند الساعة العاشرة والنصف، الناصرة عند النصب التذكاري للشهداء مدخل المدينة من الحي الشرقي- الشارع الالتفافي عند الساعة الثانية عشر ظهرا، كفر كنا عند النصب التذكاري للشهداء في المدخل الشمالي للقرية عند الساعة الواحدة، كفر مندا عند النصب التذكاري للشهيد- مدخل القرية الساعة الثانية، عرابة عند النصب التذكاري للشهداء في المدخل الشرقي للمدينة الساعة الثالثة، سخنين عند النصب التذكاري للشهداء قبيل انطلاق المسيرة المركزية الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وجاء في بيان المتابعة أن "البرنامج أعلاه بمثابة برنامج المسيرة القطرية لزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية، بمعزل عن الزيارات والمسيرات المحلية، والتي يشارك فيها بالأساس قيادات الجماهير العربية، من قيادات وممثلي الأحزاب والحركات السياسية ورؤساء السلطات المحلية العربية، إضافة إلى أهالي الشهداء علمًا أن المواعيد المذكورة لا تخلو من نسبة خطأ معينة، ولذلك فهي مواعيد تقريبية بسبب السفر وحركة السير وغيرها من العوامل المؤثرة نسبيا على هذه المواعيد".

ودعت المتابعة رؤساء السلطات المحلية العربية في البلدات المذكورة وذات الصلة، إلى التنسيق مع ممثلي أهالي الشهداء واللجان الشعبية المحلية ودعوتهم للمشاركة، إضافة إلى إعداد أكاليل الزهور لوضعها على أضرحة الشهداء والنصب التذكارية، باسم لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء والسلطة المحلية.