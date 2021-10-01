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الناصرة: زيارة لأضرحة شهداء هبة القدس والأقصى

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 11:03

الناصرة: زيارة لأضرحة شهداء هبة القدس والأقصى
زيارة أضرحة الشهداء بالناصرة، صباح اليوم
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

قام رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وعدد من موظفي البلدية وأهالي شهداء هبة القدس والأقصى، بزيارة لأضرحة الشهداء الثلاثة: إياد لوابنة وعمر عكاوي ووسام يزبك، ووضع أكاليل الزهور عليها، صباح اليوم الجمعة.

وبدأت الزيارة الساعة التاسعة صباحا، إذ توجه رئيس وعدد من أعضاء وموظفي البلدية وأهالي الشهداء إلى النصب التذكارية للشهداء بعد أن وضعوا أكاليل الزهور على الأضرحة في المقبرة التحتى.

واختتمت الزيارة الساعة العاشرة والنصف عند النصب التذكاري للشهداء الثلاثة، وهناك ألقى رئيس بلدية الناصرة كلمة أكد فيها على "ضرورة الترفع على الخلافات بين الأحزاب عندما يتعلق الأمر بالشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل قضيتنا جميعا".

وأضاف أن "البلدية ستواصل إحياء هذه الذكرى ونقلها إلى الأجيال القادمة"، مشيرا إلى أن "البلدية قامت هذا العام بإصدار كراسة عن الشهداء وتم توزيعها على طلاب المدارس لكي تبقى الذكرى خالدة في الذاكرة".

وتحدث رئيس المعارضة في المجلس البلدي، مصعب دخان، وأكد هو أيضا على "الالتفاف حول قضية الشهداء وذكراهم العطرة".

وفي الختام، ألقت شقيقة الشهيد وسام يزبك، إيناس يزبك، كلمة نيابة عن أهالي الشهداء.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#هبة القدس والأقصى
#إياد لوابنة
#عمر عكاوي
#وسام يزبك

الناصرة: زيارة لأضرحة شهداء هبة القدس والأقصى

الناصرة: زيارة لأضرحة شهداء هبة القدس والأقصى

الناصرة: زيارة لأضرحة شهداء هبة القدس والأقصى

الناصرة: زيارة لأضرحة شهداء هبة القدس والأقصى

الناصرة: زيارة لأضرحة شهداء هبة القدس والأقصى

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