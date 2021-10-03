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نصّار: إنجاز المخطط السكاني لبلدية عرابة ولا علاقة لأي طرف به

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 14:20

نصّار: إنجاز المخطط السكاني لبلدية عرابة ولا علاقة لأي طرف به
تحرير: قاسم بكري
عمر دلاشة عمر دلاشة

صادقت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء للمجمعات ذات الأفضلية للسكن (فاتمال) المنبثقة عن المجلس القطري للتنظيم والبناء، على ما وصفته أكبر مخطط إسكاني عرفته المدن العربية منذ تأسيسها ولغاية اليوم، ويحمل الرقم (تمال 1043)، بمساحة 2650 دونما، وخمسة آلاف وحدة سكنية ببناء عامودي مرتف (4 - 6 طوابق)، و540,000 متر مربع للتجارة والتشغيل، ومساحة لملعب كرة قدم، ومسارات مشي ومحطة حافلات جديدة، وكل ذلك في الأراضي التي حاولت الحكومة الإسرائيلية مصادرتها واندلعت بسببها أحداث يوم الأرض الذي ارتقى فيه ستة شهداء وعشرات الجرحى في العام 1976.

وسينفذ المخطط الجديد في المنطقة الشمالية المعروفة بأراضي المل، شمال شارع 805، والتي حاولت لجان التنظيم والبناء على مدار سنوات أن تجعل منه حدا لمنع التوسع الإسكاني من الجهة الشمالية لعرابة البطوف.

نصّار: "لا حاجة لأن يسجل أي طرف نقاطا سياسية عن هذا المشروع"

وقال رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، لـ"عرب 48" إن "هذا إنجاز مبارك لبلدية عرابة وقسم الهندسة فيها، فالحديث يدور عن أراضي المل بأغلبيتها الساحقة، وهي أراض خاصة بملكية أهالي عرابة، والمخطط يقوم على ما يعرف 'تقسيم وتوحيد أراض' ويقتطع 35% من هذه الأراضي للأغراض العامة مثل شق شوارع وغيرها، وقدمت الخارطة منذ يوم 27 تموز/ يوليو 2019، علما أن التخطيط كان بدأ قبل ذلك، وأؤكد أن هذا إنجاز كبير لبلدية عرابة، ولا علاقة لأي طرف كان بهذا الإنجاز".

وأضاف أن "هذا المخطط عملنا عليه في بلدية عرابة على مدار سنوات، وهناك من عمل ليلا ونهارا لإنجاز هذا المشروع، فهو إنجاز بالأساس لقسم الهندسة في بلدية عرابة، ولا حاجة لأن يسجل أي طرف نقاطا سياسية عن هذا المشروع".

المخطط الإسكاني الجديد في عرابة

وختم نصار بالقول إنه "نبارك لأهلنا في عرابة هذا الإنجاز الكبير الذي سيُحدث نقلة نوعية هائلة في تطوير البلدة، ونشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز ولا سيما قسم الهندسة في بلدية عرابة، والطاقم المهني في لجنة التخطيط والبناء، وجميع المخططين والمستشارين المهنيين الذين أنجزوا هذا المخطط الضخم، وفي مقدمتهم مكتب المهندس عبد الرحمن ياسين، ومرافقي المشروع من وزارة الإسكان ومديرية التخطيط".

بودكاست عرب 48

#عرابة البطوف
#عمر نصار
#مخطط إسكان
#فاتمال
#تنظيم وبناء

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