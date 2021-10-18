البعنة: جلسة طارئة وإعلان الحداد إثر جريمة القتل

عقدت جلسة طارئة في مجلس محلي البعنة بعد ظهر اليوم، الإثنين، في أعقاب جريمة القتل التي راح ضحيتها سليم أحمد عبد الكريم حصارمة (44 عاما) صباح اليوم.

وجرى خلال الجلسة اتخاذ عدة خطوات بينها إعلان الحداد في القرية غدا، الثلاثاء، ودعوة رؤساء السلطات المحلية في الشاغور ولجنة المتابعة والنواب العرب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لاجتماع من أجل اتخاذ خطوات احتجاجية، وإقامة خيمة اعتصام في مدخل البلدة وإبراق رسالة شديدة اللهجة للشرطة ووزير الأمن الداخلي والمطالبة بالكشف عن الجناة خلال أسبوع.

وشارك في الجلسة كل من: رئيس المجلس المحلي، وعدد من أعضاء المجلس، ومديري مدارس، وأئمة مساجد وعدد من الأهالي والشخصيات الاجتماعية في القرية.

وأعرب رئيس المجلس المحلي، علي خليل، خلال حديثه في الجلسة عن استنكاره وشجبه لجريمة القتل المؤسفة التي فجعت بها القرية.

ولفت إلى أن لجنة محلية سعت في الفترة الأخيرة لإصلاح ذات البين ورأب الصدع بين الأطراف المتخاصمة في القرية، إذ كان من المقرر أن تتوج هذه المساعي بالهدنة والصلح خلال بضعة أيام.

وتحدث عدد من الحضور خلال الجلسة، وأعربوا عن شجبهم واستنكارهم وأطلقوا صرخة غضب ضد ظاهرة العنف والجريمة المستفحلة في البلدة والمجتمع العربي.