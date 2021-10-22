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"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 13:07

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم
من المظاهرة الاحتجاجية فيأم الفحم، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

تظاهر المئات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة أمام محطة الشرطة، اليوم الجمعة، احتجاجا على ازدياد جرائم القتل وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام، وانعدام الأمن والأمان للمواطنين العرب في البلاد.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بمكافحة العنف والجريمة، كما رددوا هتافات داعية للتسامح والحوار، وحمّلوا الشرطة المسؤولية عن ازدياد الجريمة في المجتمع العربي.

وجاءت المظاهرة تحت عنوان "جمعة الغضب 13" وشعار "أم الفحم أقوى من الإجرام"، وذلك بدعوة من الحراك الفحماوي الموحّد.

وأقيمت صلاة الجمعة وألقى خطبتها الشيخ طاهر علي، اليوم، في ساحة دار بلدية أم الفحم، إذ ألقى الضوء على العنف والجريمة، داعيا إلى التحرك من أجل حقن دماء الأبرياء.

وحضرت قوات معززة من الشرطة ووحداتها الخاصة و"حرس الحدود" والخيالة وسيارات رش المياه العادمة إلى أم الفحم منذ صباح اليوم.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#الحراك الفحماوي الموحّد

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

"جمعة الغضب 13": مظاهرة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

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