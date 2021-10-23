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4 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب بسمة طبعون

تاريخ النشر: 23/10/2021 - 19:30

4 إصابات إحداها خطيرة في حادث طرق قرب بسمة طبعون
توضيحية (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق على شارع 7620 شرقي بلدة بسمة طبعون، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:22 حول حادث طرق وجها لوجه بين مركبتين على شارع 7620، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لأربعة مصابين إذ وصفت حالة أحدهم (30 عاما) بالخطيرة وآخر بالمتوسطة، فيما وصفت إصابتين بالطفيفة".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

وفي سياق حوادث الطرق، لقي الشاب مراد مصلح أبو عاذرة (26 عاما) من قرية شقيب السلام في النقب، مصرعه متأثرا بجروحه وأصيب آخرين بجروح إثر انقلاب مركبة عن جسر في شارع 301 قرب ترابين الصانع، الليلة الماضية.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 297 شخصا بينهم 87 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#بسمة طبعون

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