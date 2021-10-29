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جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

تاريخ النشر: 29/10/2021 - 13:28

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم
أم الفحم، اليوم
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

تظاهر عدد من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة في المثلث الشمالي أمام محطة الشرطة بالمدينة في جمعة الغضب 14، اليوم، احتجاجا على جرائم القتل وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام، وانعدام الأمن والأمان للمواطنين العرب في البلاد.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بمحاربة العنف والجريمة، رددوا هتافات داعية لمعاقبة القتلة والمجرمين، وحمّلوا الشرطة المسؤولية عن ازدياد جرائم القتل في المجتمع العربي.

وجاءت المظاهرة تحت عنوان "جمعة الغضب 14" وشعار "لن تنعموا بالهدوء طالما نحن لا ننعم به"، وذلك بدعوة من الحراك الفحماوي الموحّد.

وأقيمت صلاة الجمعة وألقى خطبتها الشيخ محمد أمارة، اليوم، في ساحة دار بلدية أم الفحم، وتحدث عن العنف والجريمة، داعيا إلى تكثيف العمل من أجل مكافحة الجريمة.

وحضرت قوات معززة من الشرطة ووحداتها الخاصة و"حرس الحدود" والخيالة وسيارات رش المياه العادمة إلى أم الفحم منذ صباح اليوم.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#جمعة الغضب
#الحراك الفحماوي الموحد
#العنف والجريمة

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

جمعة الغضب 14 ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في أم الفحم

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