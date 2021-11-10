اتهام شاب من الناصرة بالابتزاز والتهديد وإطلاق النار

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد سامر نفافعة (30 عاما) من الناصرة، نسبت إليه تهمة الابتزاز والتهديد وإطلاق النار وغيرها من التهم، وذلك بعد أن قام بإطلاق النار على محال تجارية في قرية إكسال.

وطالبت النيابة العامّة المحكمة بتوقيف المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم دخل إلى مكتب تابع لرجل أعمال وطالبه بدفع 400 ألف شيقل على الفور. وعندما سأله المشتكي لماذا عليه أن يدفع قال له المدّعى عليه أنه رجل أعمال ناجح ولديه الكثير من الأموال. وبعد مجادلة ونقاش بين المدّعى عليه ورجل الأعمال، أصرّ المدّعى عليه أن يدفع له المشتكي مبلغ 2 مليون شيقل في نفس الليلة، وذلك لأن المشتكي كان وقحًا جدًا بتعامله مع المدّعى عليه".

وأضافت أنه "بعد ثلاث دقائق من مغادرته لمكتب المشتكي، عاد المدّعى عليه برفقة شخص آخر، وأطلق على مكتب المشتكي 13 رصاصة أصابت الجزء الخارجي من المكتب".