  2. محليات
  3. أخبار محلية

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

تاريخ النشر: 12/11/2021 - 12:39

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير
يافا، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شارك عدد من أهالي مدينة يافا، ظهر اليوم، في صلاة جمعة حاشدة بحديقة الغزازوة احتجاجا على التضييق في الأرض والمسكن ومخططات الاقتلاع والتهجير لعائلات عربية من قبل السلطات الإسرائيلية.

ونظمت وقفة احتجاجية، بعد الصلاة، ضد سياسة وممارسات السلطات الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاع وتهجير أهالي يافا العرب، بمبادرة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن والهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا الأهالي.

ورفع المتظاهرون أعلاما كتب عليها "يافا عربية" و"لن تخروجنا من بيوتنا" وشعارات أخرى ضد شركات الإسكان الإسرائيلية التي تحاول ترحيل مئات العائلات العربية من يافا.

يذكر أن عائلة فريدة نجار نصبت خيمة اعتصام في حديقة الغزازوة احتجاجا على تفاقم أزمة السكن في المدينة.

بودكاست عرب 48

#يافا
#الأرض والمسكن
#أزمة السكن
#اقتلاع وتهجير

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

يافا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد الاقتلاع والتهجير

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من العفولة
مصرع سائق دراجة نارية بالقرب من العفولة

2021-11-12

دير حنا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة
دير حنا: صلاة جمعة ووقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة

2021-11-12

وقفة إسناد للأسرى في حيفا
وقفة إسناد للأسرى في حيفا

2021-11-12

الأكثر قراءة

بعد اتّفاق لإطلاق سراحه: الأسير مقداد القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام بعد 113 يوما

بعد اتّفاق لإطلاق سراحه: الأسير مقداد القواسمة ينهي إضرابه عن الطعام بعد 113 يوما

2021-11-11
تركيا: اعتقال زوجين إسرائيليين بعد تصوير قصر إردوغان

تركيا: اعتقال زوجين إسرائيليين بعد تصوير قصر إردوغان

2021-11-11
إيران تهدد بتدمير

إيران تهدد بتدمير "الكيان الصهيوني": مناورة بحرية لإسرائيل وحليفتيها الخليجيتين

2021-11-11
تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا

تقرير: حفتر تعهد بالتطبيع مع إسرائيل بحال انتخابه رئيسا لليبيا

2021-11-11
توقعات بترحيل محكمة تركية الإسرائيليين الجمعة

توقعات بترحيل محكمة تركية الإسرائيليين الجمعة

2021-11-11