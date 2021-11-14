إدانة شرطي بارتكاب أفعال مخلة بالحياء ضد امرأة بالقدس

أدانت محكمة الصّلح في القدس المحتلة شرطيا إسرائيليا يدعى كنج مرعي يعمل في مركز للشرطة في منطقة القدس بارتكاب أفعال غير لائقة ومخلة بالحياء ضد امرأة فلسطينية جاءت لتقديم شكوى في محطة للشرطة. وأدين المدّعى عليه كذلك بعرقلة سير المحكمة، اليوم الأحد.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المشتكية، وهي مسلمة، حضرت منذ نحو عامين إلى محطة للشرطة "شاليم" لتقديم شكوى عن سرقة حقيبتها. وخلال التبليغ في غرفة الاستجواب، قام الشرطي بنزع حجابها، وعانقها من الخلف ولمسها من فوق ملابسها، رغمًا عنها.

وذُكر أيضا أنه بعد أن تبين للمدّعى عليه أن المشتكية على وشك تقديم شكوى ضده إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، قام بتسجيل مذكّرة كاذبة حول ما حدث في أثناء التحقيق ذكر فيها أن المشتكية رفضت مغادرة الغرفة في نهاية تقديم الشكوى واضطر للصراخ عليها.

هذا، وسجل قاضي المحكمة، من بين أمور أخرى، بأنّ "الاستنتاج في الحكم يستند إلى مصداقية رواية صاحبة الشكوى ووضوحها، والفجوات والصعوبات في رواية الشرطي المدّعى عليه. تسلسل الأحداث منذ سرقة الحقيبة وقدوم المشتكية إلى المخفر وكتابة المذكرة، قادتني إلى استنتاج مفاده أن رواية المشتكية ليست فقط أفضل من رواية المدّعى عليه، بل إنها الرواية الوحيدة المعقولة والصادقة والمتتابعة من الأدلة الموجودة ".