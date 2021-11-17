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مصابان من وادي سلامة بحالة خطيرة جرّاء حادث طرق على شارع 6

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 22:14

مصابان من وادي سلامة بحالة خطيرة جرّاء حادث طرق على شارع 6
(توضيحية- تصوير: "نجمة داود الحمراء")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شخصان من وادي سلامة بجراح خطيرة، جرّاء حادث سير وقع على شارع 6 بالقرب من مفرق "يوكنعام" في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع جرّاء تصادم دراجتين ناريتين، كان يقود أحدهما شاب يبلغ من العمر 20 عامًا.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابيْن، ونقلهما إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقي العلاج.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقا في ملابسات حادث طرق في نفق شارع 6 باتجاه الشمال. وأفادت مصادر طبية بأن راكبي الدراجتين الناريتين أصيبا بجروح خطيرة وتم نقلهما وهما من سكان وادي سلامة إلى مركز رمبام الطبي في حيفا. بدأ محققو المرور في شرطة إسرائيل التحقيق في ملابسات الحادث".

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 316 شخصا بينهم 92 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

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#حادث طرق
#وادي سلامة
#دراجة نارية
#إصابة شابين

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