هدم منازل في رهط ووادي النعم

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة منزلين يعودان لعائلة أبو مديغم في حارة رقم 12، وشردت 4 عائلات تضم 31 نفرا وأبقتهم دون مأوى، اليوم الخميس.

وزعمت السلطات أن السكان الذين هدمت منازلهم في رهط سيطروا على "أرض دولة" منذ ما يزيد عن 23 عاما.

وهدمت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، ما قامت عائلة الجرجاوي بهدمه وفق اتفاقية مسبقة، في قرية وادي النعم بالنقب.

وواصلت السلطات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية كالعراقيب وحورة بالنقب وغيرها.

هذا، واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.