اعتقال شابة بشبهة محاولة ابتزاز رجل على خلفية جنسية

اعتقلت الشرطة في مدينة نهريا، شمالي البلاد، شابة من سكان قرية الشيخ دنون بشبهة محاولة ابتزاز أحد سكان مدينة طمرة على خلفية جنسية.

وأعلنت الشرطة، صباح اليوم الأحد، أنها شرعت بالتحقيق خلال نهاية الأسبوع مع تلقي بلاغ من أحد سكان مدينة طمرة حول ابتزازه بالتهديد على خلفية جنسية.

وتبين من خلال التحقيق أن المشتكى البالغ 52 عامًا من طمره تواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي مع المشتبهة من سكان قرية الشيخ دنون البالغة 30 عامًا، وقامت الأخيرة بدعوته للوصول إلى منزلها. وبعد ان وصل المشتكي منزلها وقام بخلع قميصه دخل إلى الغرفة رجل وقام بتهديده بأنه في حال لم يدفع له مبلغا كبيرا من المال سيقوم بنشر صوره والاعتداء على عائلته.

وفي غضون ذلك، ألقى أفراد من مركز للشرطة في نهريا القبض على المشتبهة وأحالوها إلى التحقيق.

هذا، ومن المزمع إحالة المشتبهة إلى محكمة الصلح في الكرايوت للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفها على ذمة التحقيق، صباح اليوم.