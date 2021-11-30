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الناصرة: اعتقال مشتبهين بإضرام النار بمنازل انتقاما لمقتل السعدي

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 09:20

الناصرة: اعتقال مشتبهين بإضرام النار بمنازل انتقاما لمقتل السعدي
الناصرة، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة مشتبهين بإضرام النار في منازل مشتبهين باقتراف جريمة قتل الشاب إيهاب سعدي في مدينة الناصرة، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإنّه "استمرارا للتحقيقات حول جريمة القتل التي وقعت يوم أمس في الناصرة، والتي أسفرت عن مقتل الشاب إيهاب سعدي، واعتقال مشتبهين بالضلوع بالجريمة، ألقت شرطة لواء الشمال القبض على مشتبهين (20 و42 عامًا) من عائلة الضحية الذين قاموا بإشعال النار، على ما يبدو، في منازل المشتبهين انتقاما على قتل الضحية".

(تصوير الشرطة)

وأضافت أنه "في وقت لاحق، بعد إشعال النار المتعمد، كانت شبهات في أن أفراد عائلات المشتبهين بالقتل يستعدون للانتقام ويسلحون أنفسهم. وخلال نشاط تفتيش في منزلهم تم ضبط بندقية 'كارلو' ومشط ذخيرة مليء بحبات الرصاص. وتمّ القبض على إثنين من أفراد العائلة (19 و24 عامًا). وبذلك يرتفع عدد المشتبهين بعد جريمة القتل إلى 6. وتقوم شرطة إسرائيل بنشاط مركز في النزاعات من أجل منع المزيد من جرائم القتل".

هذا، وقُتل إيهاب سعدي (40 عاما) في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله في مدينة الناصرة، بعد ظهر أمس الإثنين، فيما أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين اثنين بضلوعهما في الجريمة.

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#الناصرة
#العنف والجريمة
#إحراق منازل
#إيهاب سعدي
#جرائم القتل

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