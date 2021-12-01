اعتقال مُقدّم قروض مالية وصرف شيكات من ترشيحا

اعتقلت الشرطة، خلال الأسبوع الأخير، مقدّم قروض ماليّة، وذلك بشبهة حذف دخل قدره 600 ألف شيكل، بادعاء "تطبيق القانون ومكافحة ظاهرة الجرم الاقتصاديّ".

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الأربعاء، فإنه "إلى جانب النّشاط الميدانيّ للحدّ من ظاهرة الجرم الاقتصاديّ وتطبيق القانون بالتّعاون مع جميع السّلطات، قام أفراد مركز شرطة معالوت بنشاط مبادر في ترشيحا خلال الأسبوع المنصرم بالتّعاون مع سلّطة الضّرائب. وفي أثناء النّشاط، تمّ إلقاء القبض وإحالة مشتبه من القرية إلى محكمة الصّلح في حيفا بشبهة حذف دخل قدره 600 ألف شيكل".

وأضافت أنه "كجزء من نشاط تطبيق القانون في إعطاء الخدمات المالية التي قام بها مسؤول ومحقّق التقييم في لواء حيفا والشّمال وشرطة إسرائيل (الوحدة المركزيّة في لواء الشمال) اشتبه أنّه في السّنوات 2020 - 2021 قام المشتبه بإعطاء قروض ماليّة وصرف شيكات في معالوت - ترشيحا وإخفاء ذلك من موظفي الضريبة وحذف الدّخل النّاتج عن هذا العمل".

وأشارت إلى أنه "خلال نشاط تفتيش، ضبط أفراد الشرطة مبلغا نقديا قدره 204 آلاف شيكل وشيكات قدرها 400 ألف شيكل بحوزة المشتبه به، تمّ استلامها من زبائن اقترضوا أموالًا منه وقاموا بخصم الشيكات. وأصدر القاضي شلومو بانغو قرارًا في محكمة الصّلح في حيفا بالإفراج عن المشتبه بشروط تقييديّة، بما في ذلك التزام ذاتيّ قدره 200 ألف شيكل، وضمان طرف ثالث قدره 150 ألف شيكل، وأمر تقييد بمنعه مغادرة البلاد لغاية 180 يومًا. وفي غضون ذلك، أمر القاضي أيضًا باستخدام المبلغ النقدي 204 آلاف شيكل كضمان للإفراج عن المشتبه به".

وشددت الشرطة على أنه "سنواصل نشاطنا المبادر الحازم والصّارم في لواء الشّمال في مركز شرطة معالوت على مدار السّاعة بالتّعاون مع جميع الوحدات السّريّة والعلنيّة وسلطات تطبيق القانون، مع استخدام كلّ الأدوات والوسائل التكنولوجيّة المتقدمة والمتاحة أمامها للحدّ من ظواهر الاحتيال والجرم الاقتصاديّ والمخالفات الأخرى ولا سيّما تقديم المشتبهين للعدالة".

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة تواصل حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجاريو واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بعشرات ملايين الشواقل في كفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وغيرها.