مطاردة بوليسية في الطيبة: اعتقال مشتبه بإلقاء قنبلة وإطلاق نار

اعتقلت الشرطة شابا (25 عاما) من سكان الطيبة بشبهة إلقاء قنبلة يدوية وإطلاق نار في مناطق مختلفة بالمدينة.

ووفقا للشرطة، فإنها اعتقلت المشتبه به بعد مطاردة بوليسية، صباح اليوم الخميس، وادعت أنه "حاول الهرب من الشرطة بطريقة شكّلت خطرًا على أفراد الشرطة".

وأضافت الشرطة أنه "خلال نشاط أجراه أفراد مركز الشرطة في الطيبة، صباح اليوم، تمّ تعقّب مشتبه حاول الهرب بسيارته واصطدم بدورية الشرطة إلى أن تمّ اعتقاله وعُثر بحوزته على مسدس وذخيرة".

هذا، وقد أحيل المشتبه إلى مركز الشرطة للتحقيق على أن يُعرض على المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله، حسب طلب الشرطة.