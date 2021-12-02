  2. محليات
  3. أخبار محلية

مطاردة بوليسية في الطيبة: اعتقال مشتبه بإلقاء قنبلة وإطلاق نار

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 08:55

مطاردة بوليسية في الطيبة: اعتقال مشتبه بإلقاء قنبلة وإطلاق نار
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة شابا (25 عاما) من سكان الطيبة بشبهة إلقاء قنبلة يدوية وإطلاق نار في مناطق مختلفة بالمدينة.

ووفقا للشرطة، فإنها اعتقلت المشتبه به بعد مطاردة بوليسية، صباح اليوم الخميس، وادعت أنه "حاول الهرب من الشرطة بطريقة شكّلت خطرًا على أفراد الشرطة".

وأضافت الشرطة أنه "خلال نشاط أجراه أفراد مركز الشرطة في الطيبة، صباح اليوم، تمّ تعقّب مشتبه حاول الهرب بسيارته واصطدم بدورية الشرطة إلى أن تمّ اعتقاله وعُثر بحوزته على مسدس وذخيرة".

هذا، وقد أحيل المشتبه إلى مركز الشرطة للتحقيق على أن يُعرض على المحكمة للنظر في تمديد اعتقاله، حسب طلب الشرطة.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#إطلاق نار
#شبهات
#مطاردة بوليسية

مطاردة بوليسية في الطيبة: اعتقال مشتبه بإلقاء قنبلة وإطلاق نار

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

101 قتيلا في المجتمع العربي بينهم 9 من أم الفحم منذ مطلع العام
101 قتيلا في المجتمع العربي بينهم 9 من أم الفحم منذ مطلع العام

2021-12-02

مناقصة جديدة لتسويق 281 وحدة سكنية في سخنين
مناقصة جديدة لتسويق 281 وحدة سكنية في سخنين

2021-12-02

محطات التطعيم ضد فيروس كورونا الجمعة والسبت
محطات التطعيم ضد فيروس كورونا الجمعة والسبت

2021-12-02

الأكثر قراءة

شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

شريط مصور يرشد الجنود الإسرائيليين للتعرف على ناشطين فلسطينيين

2021-12-01
دراسة: تل أبيب أغلى مدينة في العالم عام 2021

دراسة: تل أبيب أغلى مدينة في العالم عام 2021

2021-12-01
مصادقة نهائية على القيود: فحصا كورونا قبل الخروج من الحجر

مصادقة نهائية على القيود: فحصا كورونا قبل الخروج من الحجر

2021-12-01
مراقبة تحركات مرضى كورونا: إدمان إسرائيلي على سمّ الشاباك

مراقبة تحركات مرضى كورونا: إدمان إسرائيلي على سمّ الشاباك

2021-12-01
مصرع امرأة و5 إصابات بحادث طرق قرب الرملة

مصرع امرأة و5 إصابات بحادث طرق قرب الرملة

2021-12-01