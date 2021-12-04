أم الفحم: إعلان الحداد في مدرسة المتنبي الأحد

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة المتنبي الابتدائية بأم الفحم عن الحداد وتعطيل الدراسة غدا، الأحد، إثر الأحداث الراهنة والتوتر السائد في المدينة.

وجاء في بيان لجنة أولياء أمور الطلاب بالمدرسة أن "المرحوم محمد حمزة برغل إغبارية هو والد لطلاب في مدرستنا، وسيتم تخصيص فقرات ضد العنف يوم الإثنين".

الفقيد محمد برغل إغبارية

ودعت لجنة أولياء أمور الطلاب إدارة المدرسة والبلدية إلى التعاون من أجل إنجاح هذا اليوم ليكون بعض المختصين بالمدرسة من جهة البلدية.

وتشهد مدينة أم الفحم حالة من التوتر في ظل تفاقم أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في لجم هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وتعود حيثيات الجريمة الأولى إلى صباح الخميس، حينما أقدم شخص مجهول الهوية على إطلاق النار على سيارة في شارع "القدس" ما أسفر عن مقتل الشاب محمد برغل إغبارية (33 عاما) وإصابة آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة آنذاك.

وفي الجريمة الثانية صباح الجمعة، قُتل الشاب فتحي محمد حسن جبارين وأصيب آخر بجروح طفيفة بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل عناصر وحدة "حرس الحدود" التابعة للشرطة الإسرائيلية، وأصيب شرطيان بجروح متوسطة وطفيفة إثر دهسهما من قبل سيارة الشابين في المدينة؛ حسب ادعاء الشرطة.