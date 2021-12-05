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المصادقة على إيداع مخطط الخارطة الهيكلية الشمولية لكفر مندا

تاريخ النشر: 05/12/2021 - 12:25

المصادقة على إيداع مخطط الخارطة الهيكلية الشمولية لكفر مندا
كفر مندا (إعلام المجلس)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صادقت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في منطقة الشمال، برئاسة أوري إيلان، على إيداع الخارطة الهيكلية الشمولية الجديدة لقرية كفر مندا في منطقة الجليل الأسفل.

ووفقا لإعلان اللجنة اللوائية، اليوم الأحد، فإن المخطط الذي جرى تقديمها وتطويرها من قبل اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الشمال، تشمل إضافة 4 آلاف وحدة سكنية تنضاف إلى 8 آلاف وحدة سكن جرت المصادقة عليها، وهي تلبي احتياجات حجم سكان بنحو 33 ألف مواطن.

وأشارت إلى أن معظم الوحدات السكنية المخططة ستبنى في المركز القديم والقسم الشمالي من البلدة، وستبنى فيها كذلك مبان سكنية تشمل سبعة طوابق.

يذكر أن كفر مندا المحلي عقد لقاء لمشاركة الجمهور في مخطط الخارطة الهيكلية الشمولية، يوم الأحد الماضي، في بناية وحدة الشبيبة بالمركز الجماهيري.

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#كفر مندا
#تخطيط وبناء
#خارطة هيكلية

المصادقة على إيداع مخطط الخارطة الهيكلية الشمولية لكفر مندا

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