الحبس 21 شهرا لمُدان بالاعتداء على زوجته في وادي عارة

فرضت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، خلال نهاية الأسبوع الأخير، الحبس الفعلي لمدة 21 شهرا و6 أشهر إضافية مع وقف التنفيذ، على شخص أدين بالاعتداء على زوجته في منطقة وادي عارة.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إليه تهم "التهديد والاحتجاز والتسبب بجروح وإلحاق أضرار للممتلكات".

وتبين من لائحة الاتهام أنه "في يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، خلال ساعات الصباح قام الزوج بضرب الضحية بواسطة عصا المكنسة الكهربائية على بطنها، في أعقاب شكوك لإقامة زوجته علاقة مع شخص آخر، وعندها أبلغته أنها حامل ردّ بأنه 'لا يمكن أن تكوني حاملا مني وفي حال الأمر صحيح سنفحص من والد الطفل' وواصل ضربها في كافة أنحاء جسدها".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الزوج أخرج سكينا من المطبخ وهدد زوجته بحضور شقيقته التي وصلت إلى المكان ونعتها بالكاذبة والخائنة، ولاحقا وضع السكين على رقبها وهددها وواصل ضربها وركلها في أنحاء جسدها ما أسفر عن إصابتها بجروح في أماكن مختلفة من جسدها ونقلها لتلقي العلاج الطبي".

وذُكر أنه "في حادثة أخرى، حبس الزوج الضحية في منزل والدته وتسبب بأضرار للممتلكات في منزله".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق، يوم 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إثر تلقيها بلاغا من الزوجة حول تعرضها لاعتداء من قبل زوجها. وفي غضون ذلك، ألقى أفراد الشرطة القبض على الزوج، في اليوم ذاته، ومددت المحكمة توقيفه من حين إلى آخر، إلى أن قدمت النيابة العامة، يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، لائحة اتهام ضده إلى المحكمة.