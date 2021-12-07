اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين وصادرت 73 كاميرا وأزالت 4 قضبان حديديّة تمّ تركيب كاميرات عليها، وضبطت 8 أجهزة تسجيل، وكاميرا ميدانيّة، ومناظير وتلسكوب استخدمتها "العناصر الإجراميّة في 5 مراكز مختلفة في قرية البعنة".

ووفقا لما أعلنته الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء فإنه "في إطار نشاط 'حرس الحدود' في لواء الشمال بالتّعاون مع أفراد شرطة لواء الشمال، تمّت مصادرة 73 كاميرا استخدمتها العناصر الإجراميّة في 5 مراكز مختلفة في قرية البعنة".

وأضافت أنه "في إطار نشاط ضدّ صراعات عائلات الجريمة واستخدام السلاح غير القانونيّ في لواء الشّمال، قامت شرطة حرس الحدود وأفراد شرطة لواء الشمال بنشاط، أمس، في خمسة مراكز مختلفة لضبط الكاميرات التي تستخدمها العناصر الإجراميّة في قرية البعنة. ضبط المحاربون 73 كاميرا، وأزالوا 4 قضبان حديديّة تمّ تركيب عليها كاميرات، و8 أجهزة تسجيل، وكاميرا ميدانيّة، ومناظير وتلسكوب. وتمّ ضبط الكاميرات وباقي الأغراض ونقلها إلى مركز الشرطة. في غضون ذلك تمّ إحالة ثلاثة مشتبهين من سكان المكان إلى مركز الشرطة كجزء من النشاط".