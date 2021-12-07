  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 08:06

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين وصادرت 73 كاميرا وأزالت 4 قضبان حديديّة تمّ تركيب كاميرات عليها، وضبطت 8 أجهزة تسجيل، وكاميرا ميدانيّة، ومناظير وتلسكوب استخدمتها "العناصر الإجراميّة في 5 مراكز مختلفة في قرية البعنة".

ووفقا لما أعلنته الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء فإنه "في إطار نشاط 'حرس الحدود' في لواء الشمال بالتّعاون مع أفراد شرطة لواء الشمال، تمّت مصادرة 73 كاميرا استخدمتها العناصر الإجراميّة في 5 مراكز مختلفة في قرية البعنة".

وأضافت أنه "في إطار نشاط ضدّ صراعات عائلات الجريمة واستخدام السلاح غير القانونيّ في لواء الشّمال، قامت شرطة حرس الحدود وأفراد شرطة لواء الشمال بنشاط، أمس، في خمسة مراكز مختلفة لضبط الكاميرات التي تستخدمها العناصر الإجراميّة في قرية البعنة. ضبط المحاربون 73 كاميرا، وأزالوا 4 قضبان حديديّة تمّ تركيب عليها كاميرات، و8 أجهزة تسجيل، وكاميرا ميدانيّة، ومناظير وتلسكوب. وتمّ ضبط الكاميرات وباقي الأغراض ونقلها إلى مركز الشرطة. في غضون ذلك تمّ إحالة ثلاثة مشتبهين من سكان المكان إلى مركز الشرطة كجزء من النشاط".

بودكاست عرب 48

#البعنة
#العنف والجريمة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

اعتقال 3 مشتبهين ومصادرة 73 كاميرا في البعنة

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال معلمة روضة من الناصرة بشبهة إساءة معاملة الأطفال
اعتقال معلمة روضة من الناصرة بشبهة إساءة معاملة الأطفال

2021-12-07

إصابة شاب في جريمة إطلاق نار باللد
إصابة شاب في جريمة إطلاق نار باللد

2021-12-07

حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة الأربعاء
حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة الأربعاء

2021-12-07

الأكثر قراءة

الاعتداء على أسرى عملية الجلبوع داخل قاعة المحكمة بالناصرة

الاعتداء على أسرى عملية الجلبوع داخل قاعة المحكمة بالناصرة

2021-12-06
حاجز جبارة: استشهاد فلسطيني بعد دهسه عنصرَ أمنٍ إسرائيليًا

حاجز جبارة: استشهاد فلسطيني بعد دهسه عنصرَ أمنٍ إسرائيليًا

2021-12-06
تعثّر الوساطة المصريّة: لا موافقة إسرائيليّة بشأن تصوّر

تعثّر الوساطة المصريّة: لا موافقة إسرائيليّة بشأن تصوّر "حماس" لصفقة تبادل أسرى

2021-12-06
بينيت خلال جولة استعراضيّة بالنقب:

بينيت خلال جولة استعراضيّة بالنقب: "هنا ميليشيات تتصرّف وكأنها في الغرب الجامح"

2021-12-06
غانتس يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في المعابر للضفة الغربية

غانتس يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في المعابر للضفة الغربية

2021-12-06