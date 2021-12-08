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رسومات وشعارات بـ"الأزرق والأبيض" على جدران في أم الفحم

تاريخ النشر: 08/12/2021 - 14:17

رسومات وشعارات بـ"الأزرق والأبيض" على جدران في أم الفحم
أم الفحم، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

خط مجهولون رسومات وشعارات إسرائيلية، باللونين الأزرق والأبيض، على جدران درج في منطقة قطاين الشومر في مدينة أم الفحم، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد عدد من الأهالي أن الاعتقاد السائد هو أن متطرفين يهود هم من أقدموا على رسم أعلام ورموز إسرائيلية، وقاموا بتشويه ومحو رسومات كانت مرسومة على جدران بالحي، على خلفية عنصرية وكراهية للمواطنين العرب في ظل أجواء التحريض في البلاد.

واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في الملابسات، ولم تُبلغ عن اعتقال مشتبهين.

وفي سياق متصل، نفذت عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات العربية في المثلث والجليل والنقب والمدن الساحلية، واستهدفت العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية، في الآونة الأخيرة.

وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، وحملوا الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.

بودكاست عرب 48

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#تحريض
#عنصرية

رسومات وشعارات بـ"الأزرق والأبيض" على جدران في أم الفحم

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