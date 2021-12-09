سويطات: قرار إخراجي من لجنة المحافظة على المباني التاريخية عنصري

أخرجت كتل تحالف المعارضة في بلدية حيفا، والتي تضم حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي" وغيرهما، مخطط المدن والباحث في التخنيون، د. عروة سويطات، من عضوية اللجنة البلدية للمحافظة على المباني التاريخية في المدينة، وأعادت تعيين المؤرخ يوسي بن أرتسي بدلا منه، والذي كان عضوا في اللجنة لأعوام طويلة في فترة شهدت طمسا مكثفا للمباني التاريخية الفلسطينية في حيفا، وخصوصا في حي وادي الصليب.

وقال د. عروة سويطات لـ"عرب 48" إن "هذا القرار العنصري اتخذ دون علمي، أمس الأربعاء، هدفه إسكات الصوت العربي في حيفا والاستمرار في سياسات وممارسات هدم وطمس موروثنا المعماري العربي في حيفا".

وأكد أنه "سعيد بأنني بفترة عضويتي القصيرة حققت إنجازات عدة، آخرها الحفاظ على وادي النسناس، لكني أخشى الآن من التراجع عن التغييرات التي أحدثتها نحو إعادة مخططات هدامة".

وختم سويطات بالقول إنه "سأستمر في خدمتي لمدينتي ومجتمعي وشعبي، سأستمر في المشاركة في كل جهد مطلوب للمحافظة على حيفا وكل مدننا التاريخية وصمود أهلها ونهضتها".

وجاء القرار بعد أسبوعين من مصادقة اللجنة للمحافظة على المباني التاريخية، على مسح الحفاظ على حي وادي النسناس بعد التعديلات الاستثنائية التي وضعها د. سويطات، لتضمن المحافظة على كافة المباني التاريخية في الحي واحترام تاريخه وهويته.

وكان سويطات قد عُيّن بقرار غير مسبوق في اللجنة، قبل عامين، قام خلالها بتغيير توجه اللجنة من سياسات هدم وتشويه إلى الحفاظ العادل على الموروث في حيفا وتصحيح الخطاب المعماري والتصدّي لمخططات هدم عقارية عينية في وادي النسناس ووادي الصليب وشارع يافا، والدفع نحو إنجاز مخططات لائقة للمحافظة التاريخية في حارة الكنائس وحي وادي جمال والبلدة التحتى.

يذكر أن تحالف المعارضة مرر قرار إخراج سويطات من عضوية اللجنة، في خضم أزمة ائتلافية يعاني منها المجلس البلدي وائتلاف رئيسة البلدية د. عينات كاليش، ووسط تغيّب أعضاء كتلتي الجبهة و"الخضر" وأعضاء بلدية آخرين.