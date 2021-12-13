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أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 08:54

أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح
أم الفحم، اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

تستعد مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة لاستقبال الشيخ رائد صلاح، والذي سيتنسم الحرية بعد خروجه من السجون الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بعد أن قضى 28 شهرا، نصفها في العزل الانفرادي.

وتجوب شوارع المدينة، منذ صباح اليوم، سيارات مع مكبرات صوت، علقت عليها لافتات تحمل شعارات وصور الشيخ رائد صلاح. وبدأ عدد من أهالي أم الفحم والناشطين السياسيين من المجتمع العربي بالتجمع والتجمهر أمام المدخل الرئيس للمدينة، لاستقبال الشيخ صلاح.

ولم تعلن عائلة الشيخ صلاح وطاقم الدفاع عن موعد تحرر الشيخ صلاح، إذ رفضت سلطات السجون الإفصاح عن الموعد، في محاولة لإفساد فرحة الأهالي، كما سبق وأن فعلت في مرة سابقة.

وجاءت التحضيرات لاستقبال الشيخ صلاح على قدم وساق، إذ بدأت أم الفحم منذ أسبوع بتحضير لافتات مع صورة الشيخ رائد صلاح، علّقت على مداخل المدينة، إضافة إلى تجهيزات غير مسبوقة لاستقباله في منزله. وقامت على هذه التجهيزات القوى الشعبية والسياسية وعائلة وأقارب الشيخ صلاح في أم الفحم.

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#الشيخ رائد صلاح
#الأسرى
#الحركة الأسيرة
#حظر الحركة الإسلامية

أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح

أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح

أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح

أهال وناشطون سياسيون يتجمعون في أم الفحم لاستقبال الشيخ رائد صلاح

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