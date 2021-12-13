"كيان": اختتام أسبوعين من الفعاليّات لمناهضة العنف ضدّ النساء

اختتم ائتلاف حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، فعالياته التي انطلقت قبل أسبوعين ونيّف تحت شعار "فش حرية مع ذكورية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جمعية "كيان" النسوية، اليوم الإثنين.

وتخللت فعاليات الحملة، وفقا للبيان، "مؤتمرًا صحفيًا كان انطلاقتها الأولى، بالشراكة مع ائتلافات نسوية وحقوقية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان قد سلّط الضوء على قضية الأسيرات في سجون الاحتلال، إضافة إلى وقفة مساندة لهن كانت قد أقيمت أمام سجن الدامون وأمام مقري الصليب الأحمر في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ومحليًا، أفاد البيان بأنه تم "تنظيم أكثر من 30 ورشة تربوية وتوعوية تناولت قضية العنف ضد النساء والتنمر والثقافة الذكورية، إضافة إلى عروضٍ مسرحية وورشات فنيّة أقيمت في 15 بلدة ومدينة عربية".

وأشار البيان إلى أنه "تجنّدت للحملة مجموعات محلية لنساء قياديّات، كان لهن الدور الأبرز في تنظيم الفعاليات وتجنيد المشاركات والمشاركين من كافة الشرائح والأجيال".

وبحسب البيان، "حظيت الحملة أيضًا بحضور إعلامي عبر التغطيات الصحفية، وأيضًا عبر تنظيم حملة إلكترونية تزامنت مع الأنشطة الوجاهية المختلفة".

وأوضح البيان أن "محور الحملة في مواقع التواصل هو تفكيك مفهوم الذكورية وتمظهرات هذه الثقافة في حياتنا اليومية وتأثيرها على العنف المجتمعي بالعموم وعلى العنف ضد النساء على وجه الخصوص".

ونقل البيان عن مركّزة الحملة في جمعية كيان، نسرين طبري، قولها: "هذا العام ارتأينا أن نكثّف رسائلنا على تفكيك أصول مشكلة العنف المنبثقة من الثقافة الذكورية التي تميّز ضد النساء وتتعامل معهن بدونية".

وتابعت "قمنا بذلك عبر النشر وعبر الورشات التي استهدفت كافة الشرائح في مجتمعنا. تمكنّا هذا العام من الوصول إلى أكثر من 1800 من نسائنا ورجالنا وفئة الشبيبة".

وأضافت "لم نكن لننجح بهذا لولا جهود النساء الناشطات في الميدان من المجموعات المحليّة ومنتدى جسور النسائيّ القطريّ".

ودعت "مجتمعنا أن يضع قضية مناهضة العنف ضد النساء في صدارة أولوياته كل يوم وليس فقط خلال حملة الـ 16 يومًا".