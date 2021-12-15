جمعية الجليل تعقد مؤتمرا دوليا عن المياه والطاقة بالناصرة

افتتح معهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل، اليوم الأربعاء، مؤتمرا دوليا في مجالي المياه والطاقة، بعنوان "أبحاث المياه والطاقة"، بالتعاون مع شركة "مكوروت"، و"أغروبيكس"، و"جي تي جي" من اليونان، وكلية "براودة"، وشركات ناشئة، في المُجمّع الصناعي بمدينة الناصرة.

ويتخلل المؤتمر، والذي يعقد اليوم وغدا، سلسلة من المحاضرات العلمية يقدمها عدد من كبار الخبراء في مجال المياه والطاقة، من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ورشة في إطار مشروع ULTIMATE بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "أفق Horizon 2020".

وشارك في المؤتمر عبر تطبيق "زوم" وبالتواجد في قاعة المؤتمرات في الحدائق الصناعية بالناصرة باحثون مشهورون عالميًا في مجالات المياه والطاقة من الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا واليونان وبريطانيا وإسرائيل.

وافتتح المؤتمر، صباح اليوم، بكلمات ترحيبية قدمها مدير عام جمعية الجليل للبحوث والخدمات الطبية، أحمد الشيخ محمد، والباحث ورئيس المؤتمر، بروفيسور عصام صباح، والمديرة العلمية لمعهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل، د. منال حاج زاروبي.

وقال بروفيسور عصام صباح لـ"عرب 48" إن "أهمية انعقاد هذا المؤتمر نابعة من أنه يأتي تتويجا لـ25 سنة من البحث المستفيض والعمل البحثي الذي بدأ في ظروف صعبة ثم تطوّر تدريجيا وبدأ ينمو أمام أعيننا كما شاهدنا، اليوم، في فيلم استعرض بداية مركز البحوث ومسيرة تطوره".

وأضاف أن "المؤتمر جاء لكي يظهر للمجموعة الباحثة والطلاب الجدد، نموذجا جديدا يبعث فيهم الأمل، وأن حياة المجتمع العربي هي ليست العنف، بل هناك عمل إبداعي وأبحاث عالمية تصاغ هنا، وفي ذلك مصلحة ليس فقط للمجتمع العربي وإنما للإنسانية جمعاء".

وأكد صباح على "أهمية إجراء المؤتمر في الناصرة"، لافتا إلى أن "سبعة من أهم الخبراء المشاركين في المؤتمر عن بُعد كان من المقرر أن يصلوا إلى الناصرة لولا التقييدات المفروضة بسبب جائحة كورونا".

وقالت المديرة العلمية لمعهد البحوث التطبيقية، د. منال حاج زاروبي، لـ"عرب 48" إن "مؤتمرنا، اليوم، هو مؤتمر دولي حول موضوع المياه والطاقة، وبهذه المناسبة نحتفل أيضا بمرور 25 عاما على تأسيس معهد الأبحاث في جمعية الجليل، هذه الجمعية التي تأسست قبل نحو 40 عاما".

وأضافت أن "أهمية المؤتمر تكمن في أنه يعرض آخر مستجدات الأبحاث المحلية والعالمية في موضوع المياه والطاقة، وكذلك نقوم من خلال المؤتمر بتخليد ذكرى د. مريام فالدمان، التي شغلت منصب مديرة قسم المياه والزراعة في وزارة العلوم في سنوات التسعينيات، والتي ساهمت بدعم مركز الأبحاث في بداية طريقه".