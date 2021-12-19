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اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 08:47

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا
من كفر كنا، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اختتم مهرجان الميلاد الأول في قرية كفر كنا، الليلة الماضية، في أجواء احتفالية بتنظيم ورعاية مجلس كفر كنا المحلي.

وحضر المهرجان العديد من الشخصيات ورجال الدين ورئيس المجلس المحلي، عز الدين أمارة، إلى جانب عدد من أهالي القرية والمنطقة.

وشمل برنامج المهرجان على مدار ثلاث أيام عروضا وفقرات فنية مختلفة، للصغار والكبار، بمشاركة عدة فنانين وفرق موسيقية واستعراضية من كفر كنا وخارجها.

ولاقى المهرجان استحسان وإعجاب الحضور الذين توجوا المهرجان بإضاءة شجرة الميلاد استقبالا واحتفاء بالأعياد المجيدة.

هذا، وألقيت كلمات بالمناسبة، شملت تقديم التهاني والتأكيد على أجواء الوحدة والتسامح بين الأهالي في كفر كنا.

بودكاست عرب 48

#كفر كنا
#مهرجان الميلاد
#شجرة الميلاد

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

اختتام مهرجان الميلاد الأول في كفر كنا

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