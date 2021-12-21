تمديد اعتقال صيادلة بشبهة إعطاء أدوية منتهية الصلاحية لمرضى بالسرطان

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، اعتقال ثلاثة صيادلة من المجتمع العربي، لغاية يومي الخميس والأحد المقبلين، بشبهة ضلوعهم في إعطاء أدوية منتهية الصلاحية لمرضى بالسرطان في المركز الطبي "رمبام" بحيفا.

واعتقلت الشرطة الصيادلة الثلاثة، وأحالت طبيبة إلى التحقيق، بشبهة إعطاء أدوية غير سارية المفعول لمرضى بالسرطان في مستشفى "رمبام".

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "وحدة مكافحة جرائم الاحتيال" فتحت تحقيقا بالتعاون مع وزارة الصحة وسلطة الضرائب، وجمعت أدلة مختلفة، إثر تلقيها بلاغا من وزارة الصحة وأحد العاملين في المكان، قبل عامين، حول تلقي مرضى بالسرطان أدوية منتهية الصلاحية، بعد تزوير مدة سريان مفعولها في المركز الطبي "رمبام"، وذلك خلال الأعوام الأخيرة.

وتبين في التحقيق أنه "تم تزوير تاريخ انتهاء مفعول الأدوية والرقم التابع للدواء، إضافة إلى تحويل أدوية للطاقم الطبي لاستخدامها، واستخدام أدوية غير سارية المفعول بعد تزوير تاريخ انتهائها واستخدامها".

ووجهت الشرطة للمعتقلين شبهة "انتهاك قانون الصيدلة والتزوير، ومعالجة أدوية بعدم الاكتراث، وتلقي غرض عن طريق الاحتيال، وعدم تسجيل مدخولات، وتزوير دفاتر حسابات بهدف عدم دفع مستحقات الضرائب".