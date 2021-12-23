  2. محليات
  3. أخبار محلية

حيفا: منع مخطط إسكاني في حي وادي الصليب التاريخي

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 15:02

حيفا: منع مخطط إسكاني في حي وادي الصليب التاريخي
مبان تاريخية في وادي الصليب بحيفا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

رفضت لجنة الحفاظ على المباني والمواقع التاريخية في بلدية حيفا، في اجتماعها الأخير يوم الأحد الماضي، هدم مبانٍ أثرية في حي وادي الصليب ضمن مخطط إسكاني جديد على 11 مبنى تاريخيا في الحي.

واتخذ هذا القرار بناء على توصية عضو اللجنة ومخطط المدن، د. عروة سويطات، برفض هذا المخطط الذي وصفه بأنه كارثي.

وقال سويطات إن "وادي الصليب هو الكارثة التخطيطية الكبرى في حيفا، وللأسف على مدار أعوام، تم هدمه وطمسه بشكل مستمر. لا أتحدث فقط عما حصل خلال وبعد النكبة، بل أيضا قبل عامين وثلاثة وأربعة. تاريخنا يُهدم ويُمحى بشكل مستمر على يد مستثمرين لا يهمهم سوى الربح، وبتواطؤ البلدية وأقسام الهندسة التي كانت فيها آنذاك. وهذا ما أتصدى له منذ انضمامي للجنة قبل عامين".

وأضاف أنه "أكدت في الأسابيع الماضية عندما حاول العنصريون إقصائي عن هذه اللجنة، لكي يستمروا بالهدم والطمس ولكي نبقى نحن كعرب هامشيين ومن دون تأثير، بأنني سأتصدى في كل جلسة لمخطط لطمس أو هدم مبان تاريخية، وهذا بالفعل ما يحصُل. ما دمت عضوا في اللجنة سأتصدى لهذه المحاولات، وسأصر على المحافظة على المباني والأحياء التاريخية لأنها بالنسبة لنا أولوية وطنية في حيفا وكل المدن التاريخية".

وختم د سويطات بالقول إنه "أقدر موقف أعضاء اللجنة ورئيسة البلدية، عينات كاليش، وقسم المحافظة بإدارة عيناف شحوري، الذين دعموا موقفي وبرزوا في موقفهم ودعموا توصياتي في منع أي هدم وأي طمس جديد في وادي الصليب".

ومما يذكر أن المخطط المقترح من شركة "فيميني" يهدف بناء حي سكني جديد في حي وادي الصليب التاريخي، وإضافة عشرات الوحدات السكنية من خلال هدم مبان تاريخية، كليا أو جزئيا، وإضافات بناء كبيرة لا تلائم النسيج المعماري التاريخي للحي.

هذا، ورفضت لجنة الحفاظ على المباني والمواقع التاريخية في بلدية حيفا هدم أي مبنى تاريخي، بشكل كامل أو جزئيا، وألزمت الشركة المحافظة الكاملة على المباني التاريخية. وأوصت بالمحافظة على الحيز الداخلي والرسومات الجدارية الداخلية في المباني التاريخية. ورفض شكل وحقوق وحجم البناء المقترح في المخطط وارتفاع الطوابق لكونه لا يتلاءم مع النسيج المعماري التاريخي المدرج للحي. وإضافة لذلك، تضمن القرار إلزاما بتخطيط الحيز العام بين المباني التاريخية للمحافظة على رواية المكان.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#وادي الصليب
#عروة سويطات
#مدن فلسطينية

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الناصرة: تمديد اعتقال مشتبهين بقتل إيهاب سعدي
الناصرة: تمديد اعتقال مشتبهين بقتل إيهاب سعدي

2021-12-23

الطيبة: إغلاق التحقيق بقتل شاب برصاص الشرطة دون إبلاغ عائلته
الطيبة: إغلاق التحقيق بقتل شاب برصاص الشرطة دون إبلاغ عائلته

2021-12-23

موت سريري لرضيع من كفر ياسيف
موت سريري لرضيع من كفر ياسيف

2021-12-23

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد

حالة الطقس: ماطر وبارد

2021-12-22
إشهار سلاح بن غفير في وجه شابين عربييْن:

إشهار سلاح بن غفير في وجه شابين عربييْن: "تهديد حقيقيّ ولحظات مخيفة"

2021-12-22
تقرير: علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف

تقرير: علاقة غرامية تدفع رئيس الموساد السابق لكشف "معلومات سرية"

2021-12-22
المتطرف بن غفير يشهر سلاحا بوجه شبان عرب

المتطرف بن غفير يشهر سلاحا بوجه شبان عرب

2021-12-22
البيرة: استشهاد الشاب محمد عباس برصاص الاحتلال

البيرة: استشهاد الشاب محمد عباس برصاص الاحتلال

2021-12-22