مجلس كفر قرع يقر ميزانية العام 2022

صدّق مجلس كفر قرع المحلي بالإجماع على ميزانية العام 2022 وقدرها 125,774 مليون شيكل، مساء أمس الثلاثاء.

وخصصت الحصة الأكبر من الميزانية لجهاز التربية والتعليم بمبلغ 54 مليون شيكل، و17 مليون شيكل لقسم الرفاه الاجتماعي، و5 ملايين شيكل لقسم الرياضة والتربية اللامنهجية، و9.5 ملايين شيقل لقسم الصحة الذي يشمل النظافة وجمع النفايات وأغصان الشجر، و7.5 ملايين شيكل لقسم الهندسة والبنى التحتية، و11 مليون شيكل لتطوير وتحسين الخدمات التكنولوجية والمحوسبة وتنظيم الأقسام بالمجلس المحلي.

وطرأت زيادة على ميزانية المجلس المحلي مقارنة بالسنة السابقة بمبلغ قدره 10 ملايين شيكل.

وصرح مجلس كفر قرع أنه "بالإضافة إلى الميزانية العامة هناك ميزانيات غير عادية، والتي تصل إلى 125 مليون شيكل، تشمل ميزانيات للبنى التحتية، وتعبيد شوارع، وحل مشكلات جزئية لتصريف مياه الأمطار، وتخطيط مسطحات البلدة، ودعم مشاريع بناء مؤسسات عامة، وتطوير ملاعب ومراكز ترفيه من أجل رفاهية المواطنين".

وأوضح أن "هذه الميزانيات تعكس سلم أفضليات الإدارة، وعلى رأسها يتربع جهاز التربية والتعليم، وتطوير التخطيط، ومشاريع عمرانية، إلى جانب تطوير البنى التحتية بأحياء البلدة، وتطوير الصحة والنظافة، إضافة لتطوير الأقسام وحوسبتها من أجل رفع مستوى الخدمات للمواطنين. هذه الميزانية تعكس أيضا تحسين الوضع المادي للمجلس على ضوء تقليص العجز المالي وزيادة المدخولات المادية، وخاصة من الوزارات الحكومية".

ومن جهته، شكر رئيس مجلس محلي كفر قرع، المحامي فراس بدحي، أعضاء المجلس البلدي "على تصويتهم بالإجماع لصالح الميزانية، ومشاركتهم في جلسات المجلس، والمصادقة على العديد من الميزانية والقرارات، والتي ساهمت في تطور ورفع كفر قرع، محليا وقطريا، كذلك على مشاركتهم في مختلف الفعاليات والنشاطات التي قام بها المجلس المحلي بالسنة المنتهية، متمنيا أن يكون عام 2022 حافلا بالمشاريع التي تخدم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين".