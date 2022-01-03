فلكيا: رمضان يوم 2 نيسان المقبل

توقع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، د. محمد جاد القاضي، أن يكون موعد بدء شهر رمضان 2022، في 2 نيسان/ أبريل المقبل، وذلك وفقا للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الموعد وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد من خلال الدراسات والأبحاث العلمية.

وقال القاضي إن موعد استطلاع رؤية هلال موعد شهر رمضان 2022، سيكون يوم الجمعة الموافق 1 نيسان/ أبريل، مشيرا إلى أن عدد أيام شهر رمضان 2022 ستكون 30 يوما كاملا، وأكد أن الحسابات التي أعدها المعهد تمت وفقا لأحدث الدراسات العلمية والبحثية في علوم الفلك.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن المعهد يقوم باستطلاع أهلة الشهور الهجرية في عدد من الأماكن التي تكون على حدود المحافظات المصرية، وبعيدا عن الضوضاء والزحمة والمدن والأضواء والمصانع ومصافي البترول، إذ تكون المناطق بعيدة جدا وأعلى قمم الجبال، كمحطات الرؤية في القطامية، وأعلى جبال "سانت كاترين"، وفي الوادي الجديد، وعلى الحدود.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة أجراها "طقس العرب" أن رؤية هلال شهر رمضان 2022 م - 1443​ هـ، ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 نيسان/ أبريل 2022.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث فجر يوم الجمعة 1 نيسان الساعة 03:24 صباحا بتوقيت مكة، وسيمكث القمر في سماء مكة بعد مغيب الشمس 15 دقيقة، وسيكون عمر الهلال قرابة 15 ساعة، ما يعني أن رؤية الهلال ستكون ممكنة.

وعليه فإنه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 نيسان/ أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.