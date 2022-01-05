اعتديا على مواطن لأنه عربي

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد شابين إسرائيليين اعتديا على مواطن عربي في مدينة القدس، على خلفية عنصرية.

ونسبت النيابة العامة في لائحة الاتهام للشاب يهودا ترجمان (18 عاما) وآخر (17 عاما)، يُمنع نشر اسمه لأنه قاصر، الاعتداء على مواطن عربي بمحاذاة البلدة القديمة، قبل نحو ثلاثة أسابيع.

ويستدل من لائحة الاتهام أن الشابين سارا معا في البلدة القديمة، وعندما سمعا المواطن العربي يتحدث بلغته اعتديا عليه وضرباه في ظروف خطيرة. وقام أحدهما برش غاز الفلفل على العربي، وتسببا له بإصابة خطيرة على خلفية عنصرية.

هذا، وطلبت النيابة من المحكمة اعتقال ترجمان لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه، وتمديد القيود التي فرضت على المتهم القاصر.