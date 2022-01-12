الشرطة تصعّد ضد المحتجين في النقب: اعتقالات وملاحقة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، أكثر من 30 محتجا في النقب، خلال مواجهات اندلعت على خلفية عمليات التجريف التي تواصلت خلال الأيام الماضية، والاعتداءات على الأهالي في منطقة أراضي عائلة الأطرش قرب قرية سعوة في النقب وحملة الاعتقالات التي رافقتها.

وتواصلت الاحتجاجات مساء الأربعاء، حيث أشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية، وحاولوا إغلاق تقاطعات طرق رئيسية على مشارف بلدتي تل السبع وشقيب السلام ومدينة رهط، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات التجريف.

وأطلق عناصر الشرطة القنابل الصوتية باتجاه مجموعات الشبان المحتجين في محاولة لتفريقهم بالقوة، فيما تمركزت قواتها المعززة بأعداد كبيرة أمام مركز الشرطة في تل السبع. وأفاد مراسل "عرب 48" بأن الطرق مفتوحة، على الرغم من أن أعمدة الدخان التي تتصاعد من الإطارات المطاطية المشتعلة.

وفي وقت لاحق مساء الأربعاء، اعتقلت الشرطة 11 شابا، ستة من مدينة رهط، وأربعة من بلدة شقيب السلام، وآخر من بلدة تل السبع، بزعم "ضلوعهم بإلقاء الحجارة وإضرام النيران بالإطارات المطاطية والإخلال بالنظام العام".

واستهدفت الاعتقالات التي نفذت الثلاثاء والتي ترافقت مع عمليات التجريف التي نفذت صباح الأربعاء، نحو 46 ناشطا؛ فيما أفاد المحامون المكلفون بالدفاع عن المعتقلين بأنهم يلمسون "تصعيدا من قبل الشرطة، وذلك من خلال تقديم استئنافات على معظم قرارات محكمة الصلح أمام المحكمة المركزية".

وأوضح المحامي مروان أبو فريح، من مركز "عدالة" في النقب، أن الاعتقالات التي تم تداولها اليوم في قاعات المحكمة، الأربعاء، شملت 18 قضية، موضحا أن الشرطة "قدمت "9 استئنافات خلال ساعات المساء، تم النظر في 7 منها، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة المركزية في بقية الاستئنافات صباح الغد".

تفاصيل أوضاع المعتقلين:

1. رانية الأطرش؛ إطلاق سراح (حبس منزلي 10 أيام).

2. سجود الأطرش؛ إطلاق سراح (حبس منزلي 10 أيام).

3. زيد الأطرش (قاصر)؛ إطلاق سراح (حبس منزلي 10 أيام).

4. وسام أبو كف؛ تمديد اعتقال حتى يوم الأحد 16 كانون الثاني/ يناير الجاري.

5. خليل الرفايعة؛ إطلاق سراح.

6. محمد الأطرش؛ إطلاق سراح (حبس منزلي 10 أيام).

7. عمران الأطرش؛ إطلاق سراح مع وقف التنفيذ حتى يوم الخميس - استئناف من قبل الشرطة.

8. جهاد الأطرش؛ إطلاق سراح مع وقف التنفيذ حتى يوم الخميس - استئناف من قبل الشرطة.

9. أيمن الأطرش (قاصر)؛ إطلاق سراح.

10. سليمان الأطرش (قاصر)؛ تمديد اعتقال حتى يوم الخميس.

11. ربيع النباري (قاصر)؛ تمديد اعتقال حتى يوم الخميس.

12. هيثم الأطرش؛ تمديد اعتقال حتى يوم الأحد 16 كانون الثاني/ يناير الجاري.

13. عزيز الأطرش؛ تمديد اعتقال حتى يوم الجمعة 14 كانون الثاني/ يناير الجاري.

14. فارس الأطرش؛ تمديد اعتقال حتى يوم الأحد 16 كانون الثاني/ يناير الجاري.

15. معاذ أبو كف (قاصر)؛ إطلاق سراح (حبس منزلي 10 أيام).

16. محمد الأطرش (قاصر)؛ إطلاق سراح (حبس منزلي 10 أيام).

17. رداد الأطرش؛ تمديد اعتقال حتى يوم الأحد 16 كانون الثاني/ يناير الجاري.

18. حمزة أبو كف؛ تمديد اعتقال حتى يوم الأحد 16 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضح أبو فريح أن طاقم الدفاع عن المعتقلين الذي قدم الاستشارات القانونية في مراكز الشرطة ومثلهم في أروقة المحاكم، يضم: شحدة بن بري، وناصر العطاونة، ويوسف النصاصرة، وعودة أبو جامع، وهشام أبو حامد، وطلب الصانع، ويوسف العطاونة، وعامر العتايقة، ومروان أبو فريح الذي يركز الاعتقالات.

وأكد أبو فريح، في منشور على "فيسبوك"، أن "الشرطة تواصل حملة الاعتقالات التعسفية بحق أبناء شعبنا حتى هذه اللحظة، حيث بلغت حصيلة اعتقالات اليوم حتى الآن نحو 30 اعتقال".

ورجح جولة التصعيد من قبل الشرطة لا تزال "في أوجها"، مناشدا "الجميع للحضور إلى المحكمة غدا (الخميس) لمساندة المعتقلين وذويهم، كما ونناشد المحامين لمساندة طاقم الدفاع عن المعتقلين".