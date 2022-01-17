اعتقال 7 أشخاص من الزرنوق على خلفية مظاهرة النقب

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، واعتقلت 7 أشخاص بينهم 5 قاصرين، على خلفية التصدي والاحتجاج على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجات الأهالي التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وواصلت الشرطة حملة الاعتقالات، ووفقا للجنة التوجيه العليا للعرب في النقب فإن عدد المعتقلين تجاوز 132 خلال الأيام الأخيرة.

وصعدّت الشرطة والنيابة العامة الإسرائيليتين ضد الناشطين في النقب، وذلك من خلال المسار القضائي الذي يخوضه المحامون في معركة تهدف إلى إطلاق سراح الناشطين ووقف الملاحقة السياسية التي يتعرضون لها.

وأفاد المحامي مروان أبو فريح، من مركز عدالة ومركز ملف الاعتقالات في النقب، بأن قاعات المحاكم في مدينة بئر السبع، شهدت أمس، الأحد، جلسات للتداول في 41 ملف اعتقال، موضحا أنه "تم إطلاق سراح 8 من المعتقلين، بينهم 4 مع وقف التنفيذ".