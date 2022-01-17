  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال 7 أشخاص من الزرنوق على خلفية مظاهرة النقب

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 09:58

اعتقال 7 أشخاص من الزرنوق على خلفية مظاهرة النقب
اعتقالات بالنقب قبل أيام؛ خاصة بـ"عرب ٤٨" (وليد العبرة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، واعتقلت 7 أشخاص بينهم 5 قاصرين، على خلفية التصدي والاحتجاج على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجات الأهالي التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وواصلت الشرطة حملة الاعتقالات، ووفقا للجنة التوجيه العليا للعرب في النقب فإن عدد المعتقلين تجاوز 132 خلال الأيام الأخيرة.

وصعدّت الشرطة والنيابة العامة الإسرائيليتين ضد الناشطين في النقب، وذلك من خلال المسار القضائي الذي يخوضه المحامون في معركة تهدف إلى إطلاق سراح الناشطين ووقف الملاحقة السياسية التي يتعرضون لها.

وأفاد المحامي مروان أبو فريح، من مركز عدالة ومركز ملف الاعتقالات في النقب، بأن قاعات المحاكم في مدينة بئر السبع، شهدت أمس، الأحد، جلسات للتداول في 41 ملف اعتقال، موضحا أنه "تم إطلاق سراح 8 من المعتقلين، بينهم 4 مع وقف التنفيذ".

بودكاست عرب 48

#النقب
#سعوة
#الزرنوق
#الأطرش
#تجريف الأراضي

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شجار بين طلاب مدرسة في أم الفحم
شجار بين طلاب مدرسة في أم الفحم

2022-01-17

حالة الطقس: صاف وشديد البرودة
حالة الطقس: صاف وشديد البرودة

2022-01-17

جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن
جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن

2022-01-16

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

2022-01-16
القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

2022-01-16
الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

2022-01-16
النقب: وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة 45 شابا وفتاة

النقب: وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة 45 شابا وفتاة

2022-01-16
بينيت: أعارض دولة فلسطينية والقادة بالعالم لا يسألون عن الموضوع

بينيت: أعارض دولة فلسطينية والقادة بالعالم لا يسألون عن الموضوع

2022-01-16